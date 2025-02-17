癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關

▲ 身體4個部位持續隱痛有可能是癌症先兆。

【癌症徵兆／頭痛／胸痛／腰背痛／腹痛】打工仔感到「周身痛」乍聽之下十分普遍，但如果持續疼痛就要小心！有醫生就指出，身體4個部位持續隱隱作痛，恐怕是癌症警號，其中持續腹痛，更可能與6種癌症有關。

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綜合媒體報道，重慶大學附屬腫瘤醫院在社交平台上撰文提醒市民，表示由癌症引發的疼痛與普通疼痛不同，前者通常反覆發作、持續加重，且不會因休息或吃藥得到緩解。院方又指，如果以下4個身體部位持續疼痛，有可能就是癌症警號。

癌症警號｜4個部位持續疼痛恐與癌症有關

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1. 持續頭痛：腦腫瘤

普通頭痛通常與頭部外傷、流感或肺炎等感染性疾病、高血壓、頸椎病或偏頭痛等病史有關。不過，有部分人的頭痛可能是因為疲勞導致的神經功能障礙引起。一般情況下，發病較急且伴隨發燒的頭痛通常是感染性疾病所導致。若頭痛長期反覆發作，或出現搏動性頭痛，則多為偏頭痛或神經症引起。

不過，頭痛的症狀亦有可能是因腦腫瘤侵犯及破壞腦組織、腦神經和顱骨等部位引起。

院方表示，若出現長期頭痛，症狀越發加重，且伴隨嘔吐、視力模糊、口角炎、肢體抽搐、走路不穩及意識障礙等情況，則要格外小心，有可能是罹患腦腫瘤。若有懷疑，應及早求醫，進行磁力共振掃描（MRI）或電腦斷層掃描（CT Scan）。

2. 經常胸痛

一般胸痛通常由冠心病、心肌炎、支氣管炎、胸膜炎、氣胸、肋骨骨折及帶狀皰疹等疾病引起。

但如果反復出現胸痛並伴隨痰中帶血、上肢腫脹等情況，則可能與肺癌、縱膈腫瘤或食道癌有關；食道癌患者除了胸痛，亦會伴隨吞咽困難和聲音沙啞等症狀，一旦發現異常應盡快求醫。常見檢查方法包括胸部電腦斷層掃、氣管鏡及胃鏡等。

3. 經常腰背痛

一般而言，常見的腰背痛成因包括長期不良坐姿、暴力損傷、感染性疾病、胸腰椎退行性病變及先天性脊柱側彎、脊柱裂等。

若身體出現原發或轉移性惡性腫瘤，也有機會影響胸腰椎及軟組織化，繼而引發頑固性腰背痛。如果疼痛劇烈，且呈現燒灼或絞榨樣疼痛，甚至伴隨咳嗽、咳嗽和打噴嚏時加重、即使休息或服藥也難以緩解的情況，就應提高警覺。

要判斷是否患上癌症，院方就建議可透過腰背部電腦斷層掃描、磁力共振掃描或電生理檢查等方法進行診斷。

4. 持續腹痛

院方指出，經常腹痛可能是罹患腹腔器官的炎症性疾病，例如腸胃炎、膽囊炎、胰腺炎、闌尾炎等，而腹腔內臟出現扭轉、阻塞及破裂等情況亦會出現腹痛。

一般情況下，有明確病因的腹痛在經過專科治療後，就能有效緩解症狀；但如果還伴隨其他症狀，則有可能是由以下原因引發：

胃腸道惡性腫瘤：出現反覆腹痛伴隨噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、黑便及便血等症狀，有可能是胃癌或腸癌。

肝癌及胰臟癌：腹痛時通常會伴隨皮膚、眼睛發黃等症狀，大便呈白色。

腎癌：經常反覆腹痛，並出現腹部腫塊、無痛性血尿等症狀。

婦科惡性腫瘤：女性患者若反覆腹痛，同時伴隨陰道不規則出血、排液等症狀，則可能與婦科惡性腫瘤有關。

若有懷疑，可透過腹部及骨盆腔磁力共振掃描、電腦斷層掃、胃腸鏡及癌症腫瘤標記等方法作進一步確認。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘表示，胰臟癌常見3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；而血脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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錢政弘因此呼籲大眾，一旦出現以上任何一個症狀，都要儘快找醫生安排腹部超聲波檢查，以免錯失治療機會。

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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