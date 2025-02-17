惡疾纏身｜與張學友合唱金曲成名 　52歲女歌手惡疾纏身左眼凸出容顏大變：怎活下去

【高慧君/斜視／甲狀腺/你最珍貴/張學友】與張學友合唱一曲成名的台灣女星高慧君，幾年前曾獲金鐘獎，惟近年她不幸染上1惡疾，導致眼球斜視、左眼凸出，工作及生活皆陷人生低潮，曾擔心無法重回演藝圈，一度痛哭自問：「怎麼活下去。」

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綜合台媒及《民視新聞網》報道，現年52歲的台灣女星高慧君，1990年與歌神張學友合唱《你最珍貴》一曲成名後，20多年來一直活躍於演藝圈，2007年及2010年更取得金鐘獎戲劇節目女主角、女配角獎，惟去年她曾於社交平台透露自己深受甲狀腺問題困擾。

日前她為接受台媒訪問透露，自己於2022年因甲狀腺功能低下，造成左右眼嚴重斜視，早前曾因此接受過眼睛手術，直言自己一直深受病魔纏繞，病情最嚴重時曾推掉兩部作品及音樂劇，因此在家痛哭3日，更擔心自己無法重演藝圈，嘆指：「當時想著要怎麼活下去。」

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高慧君｜父母雙雙重病 疑壓力過重誘發病情

高慧君憶述指，她的父親當時患癌，而母親亦患有柏金遜症，而身為長女的她一直習慣自己揹負所有壓力，卻沒有發現自己已無法負荷，疑病情與壓力過大有關。雖然如此，當時的她重心仍放在媽媽身上，曾專門去學筋膜按摩，每日幫媽媽放鬆3小時，直到撐不下去時，才趁媽媽睡覺時流淚發泄，而恐慌時亦會進行禱告，而且亦想過要不要轉型成Youtube網紅：

想過去山上買一塊地、養雞肉種菜，人總要活下去，或是找一首愛情歌，讓媽媽教我鄒語，尋找母語感覺。

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高慧君｜曾因病無力照料母親極無助 力勸大眾：要適時紓壓

高慧君憶述過去患病時，亦有過極無助的時刻，其中有曾有一次母親打新冠疫苗第三劑後無力，身體虛弱的她想將媽媽抱起卻力有不繼，最終兩人一同跌倒，最後兩人由房間走到客廳足足花費15分鐘，更要致電契妹幫忙將母親送院：

我可以感覺到媽媽哽咽想哭，她也很難過，但是在媽媽面前我不想表現出來。

所幸是後來媽媽病情好轉，而妹妹誕下孩子後，媽媽重心傾向了孫子身上，忘卻了病痛。經歷這一切，高慧君感慨呼籲大家面對壓力：「要適時紓壓，千萬不要自己扛著。」

同場加映｜拆解4大都市人減壓方法

都市人每日面對繁重工作及壓力，學會如何減壓非常重要。精神科專科醫生鄧萬豪受本報訪問時曾指出，生活中有許多小習慣，其實都可以為大家輕鬆減壓：

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資料來源：民視新聞網

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