大欖隧道｜田北辰擬提修正案讓私家車部分時間免費使用　政府：造成交通擠塞和營運赤字

▲ 大欖隧道專營權將於5月底屆滿。（資料圖片）

大欖隧道專營權將於5月底屆滿，政府就新收費方案提出修例，議員田北辰擬提修正案，讓私家車、的士除外的商用車等部分時間免費使用。政府強調，若田北辰的修正案獲通過，料造成大欖隧道交通擠塞，並會招致營運赤字。

梁君彥批准田北辰提出修正案

不過，立法會主席梁君彥認為，政府的意見只關乎修正案的優劣，而這點在根據《議事規則》裁定法案的擬議修正案可否提出時，並不會考慮。因此，梁君彥批准田北辰的修正案可以提出。

立法會下周恢復二讀《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。

田北辰修正案：的士全日固定收費減至5元

田北辰擬提修正案建議，私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；商用車輛採用分時段收費結構，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；以及的士全日固定收費減至5元。

政府就田北辰的修正案是否違反《議事規則》第 57(4)或(6)條並無意見，但指出若田北辰的修正案獲通過，預計將造成大欖隧道交通擠塞，並會招致該隧道錄得營運赤字，有違政府「收回成本」的原則。

政府解釋，在田北辰擬議修正案下，使用大欖隧道的私家車、電單車和商用車輛(的士除外)僅於平日早上繁忙時段南行和下午繁忙時段北行才需繳交隧道費，其餘時間一律免收費。有關建議將導致全年超過八成半的時間沒法收取相關車輛的隧道費，而在餘下的時間只向單一行車方向收費，並建議的士收費全日固定收費由原方案的28元下調至5元。政府預計，總收入會大幅下跌超過八成，將導致大欖隧道每年收入由原方案約7.2億，降至1.3億，低於預計營運成本。

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