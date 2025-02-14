  • 17°C
香港時間：2025214日 (五) 18:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大欖隧道｜田北辰擬提修正案讓私家車部分時間免費使用　政府：造成交通擠塞和營運赤字

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大欖隧道專營權將於5月底屆滿。（資料圖片）

大欖隧道專營權將於5月底屆滿，政府就新收費方案提出修例，議員田北辰擬提修正案，讓私家車、的士除外的商用車等部分時間免費使用。政府強調，若田北辰的修正案獲通過，料造成大欖隧道交通擠塞，並會招致營運赤字。

梁君彥批准田北辰提出修正案

不過，立法會主席梁君彥認為，政府的意見只關乎修正案的優劣，而這點在根據《議事規則》裁定法案的擬議修正案可否提出時，並不會考慮。因此，梁君彥批准田北辰的修正案可以提出。

立法會下周恢復二讀《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。

田北辰修正案：的士全日固定收費減至5元

田北辰擬提修正案建議，私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；商用車輛採用分時段收費結構，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；以及的士全日固定收費減至5元。

政府就田北辰的修正案是否違反《議事規則》第 57(4)或(6)條並無意見，但指出若田北辰的修正案獲通過，預計將造成大欖隧道交通擠塞，並會招致該隧道錄得營運赤字，有違政府「收回成本」的原則。

政府解釋，在田北辰擬議修正案下，使用大欖隧道的私家車、電單車和商用車輛(的士除外)僅於平日早上繁忙時段南行和下午繁忙時段北行才需繳交隧道費，其餘時間一律免收費。有關建議將導致全年超過八成半的時間沒法收取相關車輛的隧道費，而在餘下的時間只向單一行車方向收費，並建議的士收費全日固定收費由原方案的28元下調至5元。政府預計，總收入會大幅下跌超過八成，將導致大欖隧道每年收入由原方案約7.2億，降至1.3億，低於預計營運成本。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大欖隧道︱據報採分時段收費　私家車繁忙收45元　其他車種及時段齊減
12:14 2024/11/18
大欖隧道︱據報採分時段收費　私家車繁忙收45元　其他車種及時段齊減
大欖隧道︱欖隧收費最快明揭盅　運物局稱商用車劃一下調收費
20:25 2024/12/03
大欖隧道︱欖隧收費最快明揭盅　運物局稱商用車劃一下調收費
大欖隧道新收費︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】
11:40 2024/12/04
大欖隧道新收費︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】
大欖隧道︱陳美寶：新收費恪守用者自付原則　要守住繁忙時段收費
20:21 2025/01/03
大欖隧道︱陳美寶：新收費恪守用者自付原則　要守住繁忙時段收費

你可能感興趣

大欖隧道︱據報採分時段收費　私家車繁忙收45元　其他車種及時段齊減
12:14 2024/11/18
大欖隧道︱據報採分時段收費　私家車繁忙收45元　其他車種及時段齊減
大欖隧道︱欖隧收費最快明揭盅　運物局稱商用車劃一下調收費
20:25 2024/12/03
大欖隧道︱欖隧收費最快明揭盅　運物局稱商用車劃一下調收費
大欖隧道新收費︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】
11:40 2024/12/04
大欖隧道新收費︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】
田北辰 立法會 梁君彥 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似