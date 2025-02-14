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政府財赤｜浸大稱可「勒緊褲頭」承受削減3至5%撥款　研精簡行政工作流程節流

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 25 分鐘前

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衞炳江（右3）表示，大學會研究壓縮行政工作流程節流。（浸大提供）

大學教資會會以三年為一個資助期規劃大學發展。浸會大學校長衞炳江透露，大學在下一個三年期內的學額有增長，是歷來最大增幅。至於政府透露或削減大學撥款，衞炳江表示，暫未獲悉未來的撥款額，大學可「勒緊褲頭」與社會共渡時艱，期望減幅在3至5%。

衞炳江表示，2025至28年度的三年期規劃中，大學獲批的第一年學士資助學額有增長，而且增長幅度是八大中最高，但具體數字仍要待行政會議等正式通過後，始能公佈。副校長（教與學）周偉立表示，2025至28年度的三年期內，大學會推出多項課程改革，包括加設「跨學科第二主修」，而跨學科課程所佔的比例會由目前的10%增至30%。他表示，大學亦會在通識教育中加入有關人工智能（AI）和跨文化教育的課程，同時加強中國價值觀、歷史文化，以及可持續發展觀點的內容。被問到未來三年期內會否有科目被削，周偉立強調大學是因應社會變化不斷調整課程，而非「削科」。

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財政方面，衞炳江表示，留意到本港的財赤問題，表示大學會與社會共渡時艱。至於大學可承受的撥款減幅，他表示若政府要減3至5%的撥款，可「勒緊褲頭」解決，「再多的話會對大學有影響」，又期望數年後港府財政狀況改善，撥款額可回升。至於在推動「國際專上教育樞紐」期間，是否不應削減大學撥款，衞炳江認為「有時有些壓力，反而可以做得更加好。」

衞炳江：盡量不削教學人手

至於要如何「勒緊褲頭」，他表示盡量不會削減教學人手，其他大學職員方面，他透露自己上任後，已連續3年要求行政部門削減3%開支，將資源轉移至學術發展，大學未來會研究精簡行政工作流程和數碼化，從而節流。他又表示，調整非本地生學費並非良方，「加學費、招收更多學生都是很商業的做法，我們做教育，最重要是質素」，至於如何開源，他坦言只能向捐款人募捐。

另外，中美角力對學術界的影響備受關注，浸大常務副校長黃定發表示，中美角力並不會影響大學招聘，「其實很多在美國的學者都是華人學者，本身就是在內地過去，當他們發展機會愈來愈少，就會想回來，我們亦收到不少申請。」

近期有多宗內地生墮入電話騙案的案件，周偉立表示，新學年將會要求新生先完成防騙測驗才開學。

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