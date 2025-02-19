新型騙術｜「菜鳥官方」短訊要求完善收件信息？　3招識別偽冒淘寶官方集運新騙術

▲ 「菜鳥官方」短訊要求完善收件信息？3招識別偽冒淘寶官方集運新騙術。

【詐騙訊息 / 菜鳥 / 淘寶】騙徒的騙術總是「推陳出新」，市民有時疏於防範便會不慎中招。

近日，有騙徒偽冒淘寶官方集運「菜鳥」，謊稱買家集運到港的貨物因收件地址有誤而無法正常派件，要求更新地址，期間會產生額外費用需要支付，以此盜走買家的個人信息、銀行資料及款項。

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新型騙術｜「官方」發訊息要求更新地址

有港女在Threads分享自己的中招經歷，稱其日前收到來自菜鳥官方電話號碼發送的訊息，稱「由於您的收貨地址不完整，我們無法完成配送。請點擊以下鏈接更新您的地址，謝謝」，並附上1條連結。

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由於「這個訊息是我平時菜鳥收開通一個訊息」，加之港女正好有一批集運貨品遲遲未到，便沒有疑心，於是她按照要求和提示開啟連結並更新地址。

對方則告知她貨品已被運回原本的集運倉，再次集運到港需要額外收取2.3元，要求她用信用卡支付，此時她仍未多心，填寫信用卡信息準備付款，進入銀行應用程式確認交易時，她驚訝發現付款金額竟為3,000美元，她便立即停止交易。

集運騙術｜騙徒可隨時偽裝成任意號碼

1名Youtuber「hokoonho」在他的頻道上傳影片拆解了該騙術，在以往菜鳥官方號碼發送取件通知的訊息界面，收到了來自騙徒的修改地址詐騙短訊，這是因為騙徒可以隨時偽裝成任何電話號碼給他人發送簡訊，所以用戶就算見到訊息來自官方，也不可大意。

▲ 騙徒可以隨時偽裝成任何電話號碼給他人發送簡訊，所以用戶就算見到訊息來自官方，也不可大意。（菜鳥香港Facebook）

集運騙術｜3招防騙技巧

「hokoonho」表示，最直觀的辨別方式便是連結，官方的網址應該是以「cainiao.com」結尾，而騙徒提供的連結則比較「奇怪」，據不少網民分享自己收到的詐騙短訊來看，這些網址並沒有統一的規律，比較雜亂。

然而，並不是所有人都能單從連結便可分辨真假，這時可以透過官方發布的詐騙案例進行對比；或點選官方客服直接詢問。

集運騙術｜菜鳥：不會引導用戶於任何網站修改信息

同時，菜鳥香港在Facebook專頁布發公告，提醒消費者注意甄別信息的真偽，稱「近期有不法分子冒充菜鳥發送詐騙短信，請勿理會並注意信息甄別，避免上單受騙。所有要求您點擊鏈接以更改送貨地址的要求均與菜鳥唔任何關聯。菜鳥不會引導用戶到任何網頁修改地址或輸入隱私信息，將嚴肅打擊此類行為。」

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