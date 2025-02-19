  • 16°C
香港時間：2025219日 (三) 08:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型騙術｜「菜鳥官方」短訊要求完善收件信息？　3招識別偽冒淘寶官方集運新騙術

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「菜鳥官方」短訊要求完善收件信息？3招識別偽冒淘寶官方集運新騙術。

【詐騙訊息 / 菜鳥 / 淘寶】騙徒的騙術總是「推陳出新」，市民有時疏於防範便會不慎中招。

近日，有騙徒偽冒淘寶官方集運「菜鳥」，謊稱買家集運到港的貨物因收件地址有誤而無法正常派件，要求更新地址，期間會產生額外費用需要支付，以此盜走買家的個人信息、銀行資料及款項。

iPhone騙案｜針對iPhone舊系統新型騙局　點擊1鍵或直接被鎖機

新型騙術｜「官方」發訊息要求更新地址

有港女在Threads分享自己的中招經歷，稱其日前收到來自菜鳥官方電話號碼發送的訊息，稱「由於您的收貨地址不完整，我們無法完成配送。請點擊以下鏈接更新您的地址，謝謝」，並附上1條連結。

點擊圖片放大
+4
+3

由於「這個訊息是我平時菜鳥收開通一個訊息」，加之港女正好有一批集運貨品遲遲未到，便沒有疑心，於是她按照要求和提示開啟連結並更新地址。

對方則告知她貨品已被運回原本的集運倉，再次集運到港需要額外收取2.3元，要求她用信用卡支付，此時她仍未多心，填寫信用卡信息準備付款，進入銀行應用程式確認交易時，她驚訝發現付款金額竟為3,000美元，她便立即停止交易。

集運騙術｜騙徒可隨時偽裝成任意號碼

1名Youtuber「hokoonho」在他的頻道上傳影片拆解了該騙術，在以往菜鳥官方號碼發送取件通知的訊息界面，收到了來自騙徒的修改地址詐騙短訊，這是因為騙徒可以隨時偽裝成任何電話號碼給他人發送簡訊，所以用戶就算見到訊息來自官方，也不可大意。

騙徒可以隨時偽裝成任何電話號碼給他人發送簡訊，所以用戶就算見到訊息來自官方，也不可大意。（菜鳥香港Facebook）

集運騙術｜3招防騙技巧

「hokoonho」表示，最直觀的辨別方式便是連結，官方的網址應該是以「cainiao.com」結尾，而騙徒提供的連結則比較「奇怪」，據不少網民分享自己收到的詐騙短訊來看，這些網址並沒有統一的規律，比較雜亂。

然而，並不是所有人都能單從連結便可分辨真假，這時可以透過官方發布的詐騙案例進行對比；或點選官方客服直接詢問。

集運騙術｜菜鳥：不會引導用戶於任何網站修改信息

同時，菜鳥香港在Facebook專頁布發公告，提醒消費者注意甄別信息的真偽，稱「近期有不法分子冒充菜鳥發送詐騙短信，請勿理會並注意信息甄別，避免上單受騙。所有要求您點擊鏈接以更改送貨地址的要求均與菜鳥唔任何關聯。菜鳥不會引導用戶到任何網頁修改地址或輸入隱私信息，將嚴肅打擊此類行為。」

電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬

電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？

詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保
15:59 2025/02/17
詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保
電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？
20:07 2025/01/03
電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？
電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬
15:38 2025/01/22
電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬
iPhone騙案｜針對iPhone舊系統新型騙局　點擊1鍵或直接被鎖機
12:08 2025/02/12
iPhone騙案｜針對iPhone舊系統新型騙局　點擊1鍵或直接被鎖機

你可能感興趣

詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保
15:59 2025/02/17
詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保
電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？
20:07 2025/01/03
電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？
電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬
15:38 2025/01/22
電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬
菜鳥 淘寶 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好