恩愛夫妻｜張家輝送花冧關詠荷片段出土　單親成長靠愛妻彌補缺失：無咗佢會死人

▲ 張家輝跟關詠荷28年前的訪問片曝光。

【張家輝/關詠荷/情人節】圈中有不少模範夫婦，其中一對為張家輝跟關詠荷（娥姐），二人相愛相守逾30年，日前TVB官方平台上載1997年《城市追擊》訪問片，當中張家輝跟關詠荷往花墟買花度過情人節。

片段中主持黃澤鋒問關詠荷喜歡甚麼花，娥姐即說：「我喜歡百合，都要看它包裝得如何？我覺得好多花都好靚，但最考驗人是包裝的心思。」

▲ 張家輝跟關詠荷當時剛剛復合。（影片截圖）

張家輝關詠荷｜80蚊花束冧妻超實惠

問張家輝知否她喜愛百合？她說：「他不知道，（他送甚麼花多？）他送玫瑰花。」至於想收幾多花，關詠荷說：「我夢想是收到好多花，愈多愈好，多到包圍著我。」

至於家輝坦言不知道關詠荷喜愛甚麼花，他說：「某時候剛好看到便買給她，我通常會揀玫瑰花。」

最後家輝挑選一束小玫瑰，相對實惠，他說：「這束抵噃，80蚊一束，買棵小玫瑰養大它。」娥姐附和：「好呀，情人節最平最抵就是呢啲。」之後家輝更親自包裝花束。

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張家輝關詠荷｜大爆娥姐個性啷厲

主持黃澤鋒問娥姐是否滿意，娥姐即說：「滿意，因為是我揀。」家輝即取笑娥姐：「你唔畀佢揀啦，佢好啷厲，你由她啦，佢啲嘢解釋唔到。」

說到二人同屬性格火爆之人，曾因爭吵而分手，問到現在相處如何時，家輝說：「基本上幾好，某時候佢太離譜時，就自己執生，（他講不講道理？）我講㗎，但有時候佢唔講之麻。」

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張家輝關詠荷｜女尊男卑致分手

張家輝跟關詠荷的感情路可說一波三折，1992年兩人於亞視拍劇而邂逅，家輝花半年時間將關詠荷追到手，更有指當年女方已有男友，1993年關詠荷獲TVB力捧，1997年更成為第一屆TVB視后。

性格固執兼「女尊男卑」的影響，二人一度分手，張家輝於1995更曾出走南非，後來張家輝胞姐病重，關詠荷在港悉心照料，家輝被打動下回港，二人舊情復熾。

2003年，二人在澳洲結婚，婚後育有女兒張童，愛女已經18歲。

▲ 張家輝去年受訪分享夫婦相處之道。（影片截圖）

張家輝曾稱夫婦間無所不談，太太是他最好的朋友，更感激關詠荷成就了他的事業。早年憑電影《證人》首奪金像影帝時，公開感謝太太：「如果沒有我老婆，站在這裡的不會是張家輝，她為這個家付出了太多，我才能把精力放在演戲上，她是我在娛樂圈最大的收穫。」

去年張家輝接受鄭裕玲節目訪問時，大爆某財閥三度對他大讚關詠荷又靚又好戲，直言「很喜歡她」，結果搞到張家輝多次發噩夢，夢到太太向他提出分手，驚醒時更哭得好犀利，足證張家輝不可失去關詠荷，難怪他曾半開玩笑說：「唔得㗎，會死人。」

張家輝曾直言欠缺安全感，只因他於單親家庭長大，早年父母離異，家輝跟三位姐姐由母親養大，破碎家庭下成長欠缺愛，而太太的愛彌補了缺失。

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