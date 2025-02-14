周董天下｜九運指未來20年有利中女？　周美鳯：兩類女性要把握時機

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

年廿九晚，我特意前往跑馬地譚公廟上香，並向廟內主持（也是我的老朋友牛師傅）順道請教世界未來運勢。

根據牛師傅說，二○二四年至二○四三年，這二十年是九運，象徵着九紫離火，「火」字人在中間，兩側好像兩個手臂向外延伸，意味着在未來的二十年裏，我們應該以自己為本，然後向外擴展，多學習各種不同的知識，多留意外界新事物。

火的象徵也代表着快速、爭拗和果斷，因此在未來，國際間或人與人之間的爭執增多。至於有利的行業，例如電腦、科技、電子產品、人工智能AI、AR和演唱會等，將會迎來許多機會。

而「離」字也象徵美麗，因此醫學美容和美容產品，也仍然有很大的發展潛力。

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在九宮飛星中，九紫離火的「離」象徵中女。坊間有很多說法，認為中女是三十至四十歲之間，但實際上，正確的年齡應該是三十五至六十五歲；也有人說的是家中排行第二的女性，其實這兩種說法都有其道理。

如果你符合以上的兩個標準，那麼恭喜你，未來的二十年，你有運行，因此要好好把握這段時光。

九運也有不利的推論，網絡騙案增多，尤其是女性騙徒的出現，因此大家一定要保持警惕。

而我個人認為，風水信則有，不信則無。建議大家時常保持正念，存好心、做好事、說好話，這樣就是把最好的風水放在自己身上。其實，你怎樣對人，別人也就怎樣對你，就像一面鏡子，你善待他人，就是善待自己，這正是最好的風水。

原文刊於經濟日報專欄：最好的風水

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撰文 : 周美鳳

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