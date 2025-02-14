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人工智能｜原擬推港版ChatGPT　數字辦：正考慮會否在政府內部直接使用DeepSeek

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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立法會財委會。（戴朗希攝）

【人工智能 / DeepSeek / ChatGPT】港府原擬推「港版ChatGPT」，正進行內部測試，創科及工業局局長孫東去年說，期望盡快可提供予業界及市民使用，日後更希望利用這個平台服務八千萬海外華人。

不過，政府數字辦今日則透露，正考慮會否在政府內部使用DeepSeek。

今日財委會上，民建聯議員陳仲尼關注政府的電腦化計劃中，有否利用過人工智能，包括DeepSeek，從而提高效率及縮減人手。

數字政策辦公室表示，數字辦一直推動部門應用不同科技、人工智能提升服務及效率，「DeepSeek的出現令我們反思，因為我們最近亦委聘了一個機構，即香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），幫我們制定一套類似DeepSeek的服務軟件，正在政府內部試行，但DeepSeek的出現，令我們反思可否直接應用或改為應用。」

許正宇：確保工程符合實而不華、應使則使原則

立法會財委會今日通過逾416億元下年度基本工程儲備基金撥款。財經事務及庫務局局長許正宇在開場發言時表示，在政府財政緊絀下，當局已加強審視工程迫切性及重要性等因素，確保工程符合「實而不華」及「應使則使」原則。

不同議員關注各項工程的造價問題。選委界議員梁毓偉及A4聯盟均關注啟德郵輪碼頭翻新地下行李大堂、2樓廁所及貴賓室的工程。梁關注項目為何要2千多萬翻新，是出現破損還是定期翻新。

政府表示，郵輪碼頭由2013年開始啟用，已開始殘舊，「希望振興經濟，搞好成個旅遊，因此要求翻新地下行李大堂，2樓廁所等。」

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