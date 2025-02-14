謝霆鋒演唱會｜4月啟德個唱宣布加開一場　2月19日公售攻略

自公布2025年再次舉行個人演唱會後，引發全城搶飛效應，優先訂購即時秒殺，正當歌迷擔心不知是否可以搶到票之際，主辦單位英皇娛樂昨日公布好消息，霆鋒加開4月24日一場，兩場變三場。

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謝霆鋒演唱會票價分為HK$1380 / 1180 / 980 / 680 ，每人限買4張。

購票攻略：坐位同時有企位，據知這次舞台除了本地所有精英一齊合力，大會還邀請到國際級的舞台制作公司Stufish為舞台做設計，Stufish曾經為Adele、Beyonce、Blackpink、Lady Gaga、U2等等設計舞台，創意無限。

啟德體育園的啟德主場館場地比較大，舞台設計上，如何令入場觀眾於聽覺、視覺上有不同感受，也是目前團隊正努力共同籌劃的目標，希望第一次香港的超級大型演唱會，能帶給觀眾聽覺視覺感受上不同體驗。所以因應舞台設計及製作上的特別元素，企位與坐位都將有不同體驗或近距離觀賞到表演的機會，觀眾最好視乎個人喜好自行選擇。

是次霆鋒演唱會，製作上所有配套均為啟德主場館而設，由於是一個全新場地，團隊都面對很多不同的新挑戰，可以形容為香港演唱會制作史上，一個全新的突破，所有基建及舞台，期望可以為香港演出業寫下歷史一刻。

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