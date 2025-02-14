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啟德體育園｜開幕前最後大型演練6.3萬人參與　推「離場易」網站助市民規劃路線

港聞

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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「離場易」網站會提供不同離場路線的所需時間和路線。（「離場易」網站截圖）

啟德體育園將在3月1日正式開幕，周日（16日）會舉行開幕前最後一次大型演練，屆時將有6.3萬人參與演練。警方推出「離場易」網站，屆時市民可透過網站獲悉離場路綫的資訊。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，演練將由下午3點開始，至6點結束，期間會使用所有場館，而主場館的天幕將會關閉，亦會測試有要員或外賓到訪的場景。體育專員蔡健斌表示，當日主場館將舉行綜藝節目活動，參演人數和團體會比以往多，估計表演和工作人員會達到600人。

舉行綜藝活動　測試外賓到訪

今次演練有6.3萬人參與，當中一半為公務員，另一半為公眾人士。周一鳴表示，警方聯同啟德體育園、巴士公司和港鐵推出「離場易」網站，網站透過人工智能（AI）技術分析數據，向用戶提供離場路綫的步行時間、人流密度、即時交通資訊等。周一鳴稱，今次演練年齡層比過往更廣闊，相信參與演練人士離場後有不同的行程安排，有助測試與以往不同的離場情況。

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另外，九巴昨（13日）表示，過去數次演練後，發現宋皇臺道上落客區的巴士停泊位不足，運輸署助理署長（市區）鄒炳基表示，今次會安排3個有足夠空間的上落客點，預計散場時間宋皇臺道上落客區會有20部巴士候命，該處的第二期工程預計3月完工，可停泊30架巴士。他又稱，當日兩間巴士公司將安排10條散場巴士綫、共約50部巴士。

首場跑步賽事　3月16日舉行

另外，啟德體育園開幕後的首場跑步賽事，將在3月16日舉行，起點和終點設於啟德青年運動場。賽事設有3公里和5公里路綫，並安排了多個賽事組別，跑手名額已滿額。

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