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九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【九龍城寨之圍城 / 金像獎 / 古天樂】電影《九龍城寨之圍城》香港票房高收1.1億港元，全城掀起城寨熱，電影內「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑（German)）爆紅，舊香港情懷熱席捲全港外更延至日本，電影於1月17日上映，至今已超過1億5千萬日元，是近5年在日本最高華語片。

《九龍城寨之圍城》再下一城，「第四十三屆香港電影金像獎」在今日（2月14日）公布提名名單，《九龍城寨之圍城》合共有14項提名，包括：最佳電影、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果及最佳原創電影音樂。

此外，鄭保瑞被提名角逐最佳導演、林峯被提名最佳男主角、古天樂和伍允龍被提名最佳男配角，還有喬靖夫（劉偉明）被提名最佳新演員，合共14項提名。

金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破。地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

《九龍城寨之圍城》

九龍城寨之圍城︱林峯角逐金像影帝

《九龍城寨之圍城》監製莊澄說：「多謝鄭保瑞導演、陳羅超先生同台前幕後每一位夢幻組合嘅成員！希望香港電影人再接再厲在困境中勇往直前共創明天！」而導演鄭保瑞道：「好高興好多個伙伴都有提名，希望大家最後都有收獲！」

至於被提名角逐「最佳男主角」的林峯回應說：「首先好多謝鄭保瑞導演及古天樂先生給予我機會演出陳洛軍這個這麼好的角色，亦都很感激《九龍城寨》整個團隊的幫忙，我真的好開心有機會成為《九龍城寨》的一份子！多謝每位投票給我的評審，感謝！大家情人節快樂！」

被提名角逐「最佳男配角」的古天樂說：「好開心整個《九龍城寨》團隊獲得多項提名，肯定了大家的努力付出。多謝大家喜歡《九龍城寨》，希望我哋能繼續獲得好成績！」同是被提名角逐的伍允龍說：「好驚喜、開心，見到好多好演員都一齊被角逐提名，會以平常心去享受過程。」

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九龍城寨之圍城︱古天樂帶隊日本謝票

另外，《九龍城寨之圍城》在日本上映至今不但票房大賣，破1億5千萬日元、超過10萬觀眾入場，成功令港產片再次被受關注，同時在當地掀起一股「城寨熱」。

戲中的「城寨四子」外，飾演王九的伍允龍及叉燒飯一樣爆紅，繼早前當地舉行應援場，觀眾自備眼鏡朱古力、應援扇、搖鈴後，本月23日鄭保瑞聯同古天樂將與林峯、子彤及German飛抵東京，與近千位觀眾見面謝票，感謝日本影迷的支持。

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