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情人節｜大批市民到旺角花墟買花　花店指銷情不似預期

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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情人節不少市民放工後到花墟買花。（彭大偉攝）

今日（14日）是情人節正日，大批市民到旺角花墟購買情人節鮮花，部分花店門外擠滿準備選購鮮花的市民，但亦有花店負責人表示今日銷情一般。其中一間花店負責人葉小姐表示，由於下午曾經濛濛細雨雨，對營業額有一定影響，而最大因素仍然是多了市民在內地訂購鮮花，而有新趨勢指一些內地人會用私家車兜售情人節鮮花，她表示在行內花墟的通訊群組中，提及今日有私家車在花墟附近停車擺檔，售賣的全是內地鮮花，而且一般售價由百多元起，搶去他們部分客源。葉小姐表示今年花墟整體的花價都有輕微下降，而且顧客大都沒有太過豪花金錢，她們今日售出最貴的鮮花約2000元左右，比往年5千元的紀錄遜色，而最受歡迎仍然是紅玫瑰。

另一位花店負責人鄭小姐表示，今年雖然情人節不像往年在新春節期間，但銷情仍然不似預期，她今年入貨約100束玫瑰花，但直至傍晚仍然未能清貨，她歸咎多了市民在網上訂購鮮花，很多時在港鐵站見到交收的情況，所以對今年的營業額不敢樂觀。

市民陳先生表示每年情人節都會買花送給太太，今年花墟比去年好像多了人，而最令他驚訝是花價沒有太大升幅，反而好像是降價了，他用了400多元購買了一紥紅玫瑰送給結婚6年的太太，今晚還會到餐廳晚膳，陳太則表示非常滿意。另一位市民黃先生表示，與女友拍拖一年，由於女友喜愛較自然的鮮花顏色，所以花了數百元購買一紥粉紅色鮮花，對於鮮花售價，他表示由於是第一次送花給女友，所以對花價沒有太大關注。

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