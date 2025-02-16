北部都會區｜陳茂波：需加速北都建設　提供足夠空間吸引科企落戶

▲ 夏寶龍考察河套香港園區，陳國基、陳茂波、孫東陪同。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍上周在大灣區考察河套香港園區等地，財政司司長陳茂波等配套並匯報有關工作。陳茂波今日在其網誌表示，提速發展「北部都會區」是香港把握科技變革機遇的關鍵。

陳茂波指出，為抓緊前沿科技迅速發展帶來的機遇，需要加速「北部都會區」建設，提供足夠空間及基礎設施，吸引科技企業落戶香港、加大其在港研發或高端製造業務的規模，以蓬勃相關經濟活動。

未來幾年，北都相關工程將陸續上馬、產業用地逐步推出，加上其他重要民生相關的基建工程（例如北區醫院擴建、啟德新急症醫院、公營房屋相關土地平整項目等），政府的工程開支將進入高峰期。

陳茂波：香港有條件、有能力適度增加發債

他續指，為了推行策略性基建、新增產業用地能更快推出，香港有條件、也有能力適度增加發債。

陳形容，發行債券以支持基建工程、投資未來，是國際慣常和普遍做法。很多地方的政府會透過此方法來為基建項目融資，以促進經濟發展。他引述國際機構報告指出，儘管香港計劃發債以支持基建，但債務水平仍處於低水平。又本地大學研究報告指出，適當發行債務，以支持惠及民生和社會長遠發展的項目，屬「明智之舉」。

陳茂波強調，發債籌資是用在投資未來，不會用在日常開支。隨著部分基建工程逐步落成，未來的發債需求及規模亦會相應減少。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。而透過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的需要相匹配。

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