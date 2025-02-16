夏寶龍調研｜李慧琼慨嘆河套僅幾棟大廈有實質進展　促加速、提速

▲ 民建聯今日舉行記者會，介紹兩會建議和提案。（民建聯圖片）

【夏寶龍 / 北部都會區 / 李慧琼】港澳辦主任夏寶龍親自到河套香港園區等地考察，並作新指示，全國人大常委李慧琼說，自己收到很強烈的信息是：「我哋要突破、改革、破局！」

她希望特區政府可以加速、提速、突破思維，制度創新，壓縮程序，才能追得到國家對河套和北都在助力國家新質生產力的期許，強調周邊城市發展得好快。李坦言：

北部都會區見到特區政府都好積極去做，但宜家新時代了，由治及興，加上周邊城市發展得好快......必須承認宜家淨係得幾棟大廈有實質進展，喺時間上我哋驚追唔切，基建配套亦很關鍵、但依家基建配套、交通配套落成時間似乎太長太長了。

李慧琼又指出，要吸引更多的國際藥企在河套落戶，解決生物樣本跨境問題是關鍵。李慧琼提出兩個相關建議，分別為《關於允許香港與內地共同合作生產血漿製品的建議》和《關於採用香港真實世界研究數據 優化港澳藥械通的建議》。

李解釋，鑑於現時香港並不能製造血漿製品，受條例規限，國家的血液製品未能供應香港，相關的血液製品只能外購，故建議修改現時的相關規定，中央出台政策支持內地的血液製品出境到香港，供應香港所需。長遠而言，希望能得到中央的指導和支持，讓內地和香港相關部門企業共同合作生產和開發血漿製品，特別是可以利用香港河套地區打造高端醫療基地，在保障國家生物安全的同時，亦能通過香港這個平台，將血漿製品銷售到「一帶一路」國家。

一簽多行｜李慧琼：料條件成熟時陸續有來

至於會否繼續爭取一簽多行擴大至大灣區其他城市。李表示，聖誕、新年假期觀察，覺得香港接待能力可以進一步處理到更多遊客，相信港府會積極推動，至於中央政府，在條件成熟時，有關措施亦陸續有來。

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