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詐騙｜警拘8男3女冒充業主騙取租金　涉1300多萬

港聞

發布時間： 2 小時前

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警方拘捕8男3女涉冒充業主詐騙，檢獲大量租約文件。（警方fb截圖）

警方近日展開行動，拘捕8男3女，涉嫌串謀詐騙。警方表示，近日發現有黑社會操控的詐騙集團，向新來港人士詐騙租金，涉款1,300多萬元，至少150人受騙。

警方西九龍總區重案組總督察謝于毅表示，2月上旬接獲多名新來港人士報案，包括持高才通簽證來港人士和港漂學生，指被一間公寓管理公司詐騙租金。警方在昨日和今日（14日）展開拘捕行動，拘捕8男3女，年齡介乎19至40歲，包括詐騙集團的一名主腦、一名持牌地產代理和9名骨幹成員，涉嫌串謀詐騙。被捕人士分別報稱地產代理、學生、司機和文員等，亦有人報稱無業，其中1人獲保釋，仍有10人正被拘留，他表示，不排除會有更多人被捕。

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聲稱有折扣　誘受害人預交一年租金

謝于毅稱，警方搜查集團在尖沙咀的辦公室時，檢獲18部電腦和大量租約文件。警方西九龍總區重案組高級督察林子鎌表示，受害人有超過六成為港漂學生，平均損失10萬至20萬元，最高受騙金額超過30萬元。他表示，犯罪集團會租用單位冒充業主，租用時會繳付3個月租金按金，其後在社交平台發文宣傳，並冒充業主向受害人出租物業，期間以折扣形式誘騙受害人預交一年租金，賺取差價，後期更放棄租用物業，直接騙取租金，部分受害人從未入住過單位。

林子鎌又指出，犯罪集團除了招攬本地人，亦透過社交平台招攬內地生作為代理人，推銷租盤或帶受害人睇樓，例如在社交平台張貼名錶、名貴房車等的照片，又聲稱可獲豐厚佣金，例如做到1,800萬元業績，可獲460萬元佣金，他形容是誇張失實。

地產代理監管局執行總監陳汝儆提醒，本港對地產代理的廣告宣傳有規範，若廣告出現不知名人士，應小心警惕，而合規的廣告應包括持牌公司的名稱和編號。他建議，新來港人士要親身睇樓，簽署租約時亦要小心留意內容，包括簽署人是否業主本人，而地產代理亦有義務，為客人查核業主身分。

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