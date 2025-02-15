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區議會｜麥美娟政總「開班」授課　消息：有提醒區議員不要予人逃避感覺

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 48 分鐘前

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民青局局長麥美娟昨日在政府總部「開課」。(麥美娟fb圖片)

第七屆區議員上任逾一年，民青局局長麥美娟昨日在政府總部「開課」，據聞有提醒區議員要小心應對傳媒，不要予人逃避感覺。又預告上半年或會有手機App供關愛隊試用，助處理行政事宜。

民青局局長麥美娟昨日在政府總部「開課」。(麥美娟fb圖片)

預告上半年擬有手機App供關愛隊試用

對於麥美娟提醒要小心應對傳媒，有與會者說，雖然麥沒有明言，但料與早前《大學線》追問關愛隊事宜，區議員的表現有關。當時有區議員被追訪時轉身避走，亦有人以工作繁忙為由拒受訪。

民青局則稱，麥美娟會上對區議員提三期望：繼續扎實做好地區工作，持續提升市民的獲得感和幸福感；做好地區青年工作，鼓勵青年多參與社會事務，助青年實現夢想；繼續協助籌辦各項地區參與活動，帶動市面氣氛，提振地區經濟。並鼓勵大家不斷以創新的方式服務市民，做一個「時時見得到、事事幫到手」的區議員。

讚提振地區經濟工作做得好  冀多做一年

據悉，麥美娟讚區議會的提振地區經濟工作做得好，希望可以多做一年，被點名讚賞的包括是深水埗「光劍攻殼」活動，帶動當區電子產品生意，營業額超過1000萬元。

麥美娟昨晚在社交平台有點名讚不同區的活動，包括九龍城「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日錄得超過13萬人次參與，整個商圈在活動期間營業額超過4,000萬元。

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