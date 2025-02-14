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中大醫院財政拆局｜ 學者：私院收費對市民仍然偏高　致病人量難以轉化成客源

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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學者認為，私院及自願醫保價格，令私營醫療系統尚未能發揮作用。(陳靜儀攝)

面對財務困境的中大醫院再向政府申請延期還款3年，有議員要求中大醫院盡快增開病房，以增加收入水平。中大醫院行政總裁馮康指，需要兼顧病人數量，以免造成浪費。有學者指私院收費偏高、加上醫保保費貴，雖然本港病人量不少，但難大量轉為客源。

馮康表示，約41%中大醫院使用保險，希望盡量擴大套餐收費、及保險的病人比例。其餘的自費病人則是使用專科服務，馮康表示會盡量幫助這類病人減低醫療開支，他亦表示，目前跨境到中大醫院的病人數目並不多。

中大醫院行政總裁馮康。(彭大偉攝)

自由黨邵家輝表示，目前中大醫院仍然有病房、以及手術室未用盡，可用以增加收入用以還款。立法會議員陳凱欣亦要求於一年內增開病房。馮康指，增開病房需要逐步進行，如未有足夠病人量會造成浪費，不過指心臟科、以及腫瘤科需求較多，因此早前已就通波仔手術，增加專門病房。馮康亦表示，下個月會再開設多16張病床。

醫療經濟學學者、理大專業及持續教育學院院長阮博文向本報表示，受口老化影響，加上私院病床數目有限，私院可以吸納的病人數目「不應該少」，不過私院收費即使對中產而言「唔係話平」，而套餐式收費亦令病人平均醫療開始終不少人難以負擔，部分病人更轉移至北上求醫，因此本港病人數量雖多，但未能大量轉化為客源。

阮博文亦指，本港有約100萬病人已購買自願醫保，不過據他調查所得，大部分的索償均是年輕病人，進行內窺鏡檢查、以及簡單醫療程序，加上當年醫保制度未有設風險池，年長者保費昂貴，不少市民隨年紀增加均選擇「斷供」，致公營系統迫滿人、相較於澳洲等國家，一半手術於私院進行，本港私營醫療系統未能發揮作用。

阮博文指，於政府財赤下要「諗啲新錢」，再改革醫保制度、以及向私院投放資源已是「不設實際」。他認為，目前公立醫院使用政府的一筆過撥款，但效率並不高，建議將資源及人手撥歸同一部門統籌，提升醫療資源運用效率。

醫療經濟學者阮博文。(資料圖片)

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