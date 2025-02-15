金像獎2025︱許冠文衛詩雅入圍爭影帝影后　《破·地獄》加長版4月4日清明節上映

▲ 《破·地獄》在「第四十三屆香港電影金像獎」共18項提名成大贏家。

【金像獎2025 / 陳茂賢 / 許冠文 / 衛詩雅】「第四十三屆香港電影金像獎」在今天（2月14日）公布提名名單，當中《破·地獄》共獲18項提名，成今屆提名數量之冠，當中包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項。

同時，電影公司宣布《破·地獄》加長版將在4月4日清明節上映。

金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠 《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

▲ 《破·地獄》加長版將在4月4日上映。

金像獎2025︱許冠文衛詩雅入圍爭影帝影后

《破·地獄》監製、導演及編劇陳茂賢表示：「衷心感謝業界對《破·地獄》的肯定，延續這部作品的生命力和感染力。藉這個機會答謝全球觀眾的勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」

至於入圍爭影帝的許冠文稱：「好開心獲得金像獎提名，更加為《破·地獄》得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，這一趟《破·地獄》旅程獲得的遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾的認同及支持！」

而入圍爭影后的衛詩雅表示：「非常榮幸能夠獲得提名，很想由衷地感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴。希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外提名最佳男配角的朱栢康稱：「感謝上帝一切嘅安排，感謝喜歡《破·地獄》同郭志斌呢個角色嘅觀眾。好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」

入圍爭最佳女配角的韋羅莎表示：「好激動，好開心，因為《破·地獄》得到多項提名。我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要。呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」

同樣角逐最佳女配角的梁雍婷指：「多謝陳茂賢導演給予我這個難能可貴的機會飾演蘇蘇，感謝破地獄台前幕後的每一位。多謝喜愛及支持破地獄的每一位觀眾以及感謝楊受成博士及英皇電影公司。恭喜大家！」

憑《普渡眾生》入圍最佳原創電影歌曲人的林家謙稱：「第一次入圍，感謝《破·地獄》團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！」

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】