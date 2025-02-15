詐騙短訊｜蕭澤頤：正了解「#」號開頭詐騙短訊案　籲市民勿隨便點擊短訊中連結

▲ 警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

近日又有市民收到懷疑詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，以「#」開頭發出懷疑詐騙短訊。警務處處長蕭澤頤今日（15日）在電台節目表示，正與通訊辦研究騙徒手法和調查方向，呼籲市民收到任何短訊時，千萬勿隨便點擊短訊中的連結。

蕭澤頤強調，無單一方法解決所有不同騙案，希望市民能充份利用警方的防騙熱線，及防騙伺伏APP。他提到，「防騙視伏App」去年2月起提供舉報可疑電話和網站的功能，平均每日接獲超過900個可疑電話舉報，可疑網站每日超過120個，鼓勵市民透過平台舉報，擴大「防騙視伏器」資料庫。

被問到以「#」號開頭制度是否已被破功，蕭澤頤表示，昨日才收到相關訊息，現正調查中，要進一步與通訊辦聯絡了解及研究。

另外，去年電話騙案較前年上升近兩倍，蕭澤頤指，電話騙案主要分為假冒客服、假冒官員及「猜猜我是誰」3類案件。

蕭澤頤指，電話卡實名制有改善空間，目前同一電訊商可購10張電話卡，相信有不法之徒走法律漏洞，購入大批實名電話卡再轉讓進行不法行為，商務及經濟發展局今年將提出修例建議禁止轉售，修訂每人購買電話卡的數量。

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