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消費投訴｜黃鳳嫺料盛事越多「炒黃牛」越嚴重　促當局推門票實名制

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 方力申 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

消委會去年收到逾4萬宗投訴，按年增加兩成，總幹事黃鳳嫺今日（15日）在電視節目表示，數字主要受美斯缺陣和舒適堡結業帶動，兩宗事件已佔7000宗投訴，涉款超過10億。她指出，隨盛事增加，「炒黃牛」情況逐漸嚴重，促請政府推出實名制。

黃鳳嫺指，去年收到投訴中，食肆和娛樂類排榜首，共有5810宗，當中兩成半與美斯缺陣有關，約有1500宗，撇除美斯事件後仍有逾3000宗投訴，按年升17%；舒適堡結業則收到5600宗投訴。她表示，上升趨勢主要和市民北上消費有關，加上食肆從業員長期不足，食肆提供服務或食物質素和價格「強差人意」，容易引起投訴。

黃鳳嫺相信，隨住本港盛事經濟活動越來越多，「炒黃牛」的情況會更嚴重，她舉例指，有門票可以炒至十幾萬元一張，形容是「天文數字」。她指「炒黃牛」不合法，但有利可圖，自然有人會去犯險。

黃期望活動主辦方制定清晰條款，建議當局推出實名制，遏止「炒黃牛」現象。 

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