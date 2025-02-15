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體育盛事｜國際馬術盛典首次在港舉辦　料吸引逾2.5萬觀眾參與

港聞

發布時間： 2 小時前

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「浪琴香港國際馬術盛典」一連3日在亞博館舉行。（亞博館提供）

首屆「浪琴香港國際馬術盛典」昨（14 日）在亞洲國際博覽館開幕。盛會一連三日舉行，來自世界各地馬匹及騎手現場角逐，設馬術表演、國際馬術障礙賽和盛裝舞步賽。活動預計吸引超過25,000名來自亞洲各地的觀眾參與，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

主辦單位邀請30位國際五星級障礙賽騎手參加是次馬術盛典，空運來港的國際級馬術賽馬達70隻。首晚的馬術盛典節目包括 The Longines 歡迎賽、雪特蘭矮種馬大賽及香港高桿頒獎賽。

參與世界級比賽的每匹馬平均身價達3,000萬港元，牠們在出戰前5日已抵達亞博館備戰。亞博館為每隻馬匹打造獨立馬房，並劃出馬匹洗澡區和感染隔離區，讓牠們保持清潔健康。

競技場場外設有 Lifestyle Village，匯聚超過50個品牌，涵蓋馬術、時尚美容、旅遊休閒、美食等多個領域。Kid’s Zone 讓小馬術迷們體驗玩偶馬術遊戲及參與模擬賽馬比賽。Chef’s Theatre 則為美食愛好者帶來沉浸式美酒佳餚體驗。

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示，很高興見證這個國際享負盛名的馬術活動首次來港。亞博館團隊的籌備工作早在數年前已展開，包括積極外訪介紹香港優勢，以及參與倫敦馬術活動，從中汲取經驗。團隊更特別安排與主辨單位一同考察大灣區，讓他們親身感受城市之間的快捷交通接駁，並了解區內龐大的市場機遇。團隊將探索更多多元盛事，帶動旅遊及相關行業
發展。

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