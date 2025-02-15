港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】

▲ 「家姐」、「細佬」明天（16日）正式與公眾見面。（曾耀輝攝）

今日（15日）是大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」半歲生日，海洋公園舉辧亮相儀式，兩姐弟將於明天（16日）正式與公眾見面。

園方今日先安排傳媒預覽，可見兩姐弟非常活潑，在滑梯上爬高爬低，又在在鞦韆玩耍。

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海洋公園主席龐建貽表示，大熊貓龍鳳胎出生半年以來，公眾對大熊貓的熱情是前所未見，令香港實現「無處不熊貓」。他又指，6個月一眨眼便過，宣布「家姐」、「細佬」出生好像不是很久以前的事，又看著寶寶出生，體重逐步增加，到現時懂得爬樹、四圍走，市民如家人一樣親眼看到牠們的成長。

龐建貽又指，過去數月公園收入很好，12月聖誕節期間有3成增長，新春假期檔期亦上升1成。過去數月，有大熊貓安安、可可展館後，人流增加，加上產品銷量比去年上升兩成，能看到大熊貓的威力，以及熱潮繼續在公園內發生。未來「家姐」、「細佬」正式見公眾，龐希望隨著人流的增幅及產品銷售，一定能夠幫助公園的收入。

龐建貽說，香港和世界各地的大熊貓愛好者聯繫在一起，可以進一步推廣香港的旅遊和文化。他指，大熊貓有很高保育價值，海洋公園會繼續通過最高水平的動物護理、獸醫和科研工作，幫助大熊貓繁衍，亦會繼續推出更多大熊貓主題的體驗，希望公眾支持。

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另外，馬會慈善信託基金早前審批撥捐逾1.2億元，支持海洋公園提升「香港賽馬會四川 奇珍館」及「大熊貓之旅」的生態設施，包括安裝飄雪系統及進行園境復修等，為公園內 的大熊貓提供優質、安全、適齡及更貼近大自然生態的居住環境。除了「安安」、「可可」、「盈盈」和「樂樂」外，明天起與市民見面的雙胞胎大熊貓亦受惠於這些升級設施。 此外，捐款亦用於擴建「大熊貓之旅」，以及推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的 學生入園探訪大熊貓。