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港產大熊貓｜家姐、細佬貴賓團見面半小時每位$1500　龐建貽：相當受歡迎【附購票詳情】

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

園方特設每日一團共40人的「貴賓團」。（曾耀輝攝）

海洋公園今日（15曰）舉辧大熊貓龍鳳胎亮相儀式，兩姐弟將於明天（16日）正式與公眾見面。

園方早前表示，由於大熊貓展館只可容納大約100人，若以流水式計算，每小時可容許約800至1000人入場，每日最多招待5,000人。

園方特設每日一團共40人的「貴賓團」，每人收費1500港元（包含海洋公園入場券），容許持票人短暫逗留大熊貓展館與大熊貓合照，並會附送一張探訪「龍鳳胎」證書。

（海洋公園網頁截圖）

「大熊貓寶寶樂聚時光」活動，成人與3至11歲小童同價，活動門票已包括公園入場門票，持票成年人可免費攜帶一名3歲以下幼童參與活動。

持長者咭、樂悠咭的本港居民、持免費公園入場門票人士、當日生日港人，也須購買相同活動門票，才能參與活動。

門票於海洋公園網站發售，記者今午約6時查閱，最快可預訂的時段為下周二（18日）。

（海洋公園網頁截圖）

海洋公園主席龐建貽表示，「貴賓團」相當受歡迎，已有數百人報名，包括一些商業機構，園方扣除成本後，所有收益都會撥作大熊貓保育及教育工作。

被問到貴賓團收費是否過高，龐建貽說留意到市民有需要，而且貴賓團有助增加園方收入、保育及教育工作。

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