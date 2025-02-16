餐廳情報｜米芝蓮Roganic全新菜單利園重新開業　善用可持續材料打造極高格調環境氣氛

▲ Roganic設計團體使用當地來源的可持續材料來創造溫馨的空間，當中包括透過回收因颱風、城市發展或年久失修而被砍伐的本地樹木。

由英國名廚Simon Rogan打造的米芝蓮一星及綠星餐廳Roganic Hong Kong，終於2月15日於利園一期以全新面貌開業，而且餐廳更推出全新菜單——自選共享主菜，給客人更多的選擇！

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新共享餐單

為了讓客人更靈活地享受及選擇心儀菜式，Roganic讓客人於套餐中自選共享主菜，以取代傳統的嚐味餐單 （tasting menu）。全新用餐方式響應了全球餐飲趨勢，給予客人更多選擇，而且可滿足顧客的預算及口味，提供更平易近人的餐飲體驗。Roganic團隊亦可為忠於傳統餐飲體驗的客人設計特別菜單，以體現有趣且互動的用餐體驗。

餐廳利用可持續材料

而Roganic的裝潢更是一大極吸引的地方，新餐廳的室內設計以零浪費和永續性為核心，在創建新家時，設計團體使用當地來源的可持續材料來創造溫馨的空間，當中包括透過回收因颱風、城市發展或年久失修而被砍伐的本地樹木。這些木材遍布餐廳，從入口處的木板到餐廳的雕塑標誌——瓶子樹，以及桌子和貴賓室。

每個桌面均採用獨特的木材製作而成，每個桌面都有自己美麗的故事，有趣的是客人可掃描每個桌面上的二維碼，探索每件物品背後的歷史，豐富您的用餐體驗，亦令人深深體驗到餐廳對永續發展的承諾。

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餐廳資料–Roganic Hong Kong

地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期402-403號舖

電話：+852-2817-8383

Facebook Page：https://www.facebook.com/RoganicHongKong

Instagram：@RoganicHongKong

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