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海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 7 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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大熊貓龍鳳胎寶寶首日亮相， 市民一早排隊為一睹熊貓姊弟風采。（陳靜儀攝）

海洋公園大熊貓龍鳳胎今日（16日）與市民見面，大排長龍，人人舉機拍攝「家姐」、「細佬」萌樣，而兩隻小小大熊貓除了在樹上玩，亦爬來爬去，不時望向市民。有市民昨晚在海洋公園萬豪酒店過夜，第一批入場參觀，形容非常興奮、滿足。

海洋公園安排市民「流水式」與「家姐」、「細佬」見面，預計每日可接待約5,000人，每人每次逗留大約5分鐘。園方早上10時開門，早上9時已有逾100人到達園外等候區排隊。

葉小姐昨晚特地到海洋公園萬豪酒店過夜，今早8時許到園外排隊，取得37號籌。她早前曾入園探望中央送贈的大熊貓「安安」、「可可」，但今次看初生的大熊貓感覺很不一樣，十分開心。她指本身很擔心兩姐弟會睡着，但參觀時細佬正在盪鞦韆，身手靈敏，又會爬上石頭，形容龍鳳胎像湯圓，比想像中細隻，「兩隻都好論盡、好得意」。

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市民：1500元貴賓團太貴

葉小姐指海洋公園安排不錯，「流水式點都可以行到最前面」，飼養員亦會將龍鳳胎抱起，確保每個市民都可看到。她期望日後安排穩定後，可讓市民參觀10分鐘。至於龍鳳胎的名字，葉小姐認為叫「家姐」、「細佬」較親切，希望可保留名字。

園方推1,500元的「貴賓團」，市民可提早入場與龍鳳胎見面半小時。葉小姐認為價錢太貴，已足夠購買年票，加上「而家唔使錢都睇到咁得意嘅畫面，更加唔使參加」。她提到，疫情前曾參加海洋公園的餵飼大熊貓及製作飼料的工作坊，如「貴賓團」可涵蓋相關活動，相信會更值回票價。

內地客：大熊貓應該過上的是豪宅的日子

來自成都的邱先生是大熊貓愛好者，他說參觀時一隻熊貓背對着他，另一隻則坐在搖籃上「賣萌」，其中一隻熊貓啃腳腳，特别好看、特别可愛。邱先生形容心情激動，覺得世界上怎麽有如此美好的東西，又指如心情本來很好，看到大熊貓會更加好；如心情不是很好，牠們就是治愈你最好的良藥。

被問到每次入場僅可參觀5分鐘是否足夠，邱先生認為不足夠，但考慮到這麽多人來看，每次5分鐘還是很不錯。他指，園內比較寬敞，笑言「按照香港的居住面積來説，大熊貓應該過上的是豪宅的日子」。

免費參觀每次5分鐘　市民：入場3次！

林先生和葉小姐同樣是首批入場參觀的市民，形容參觀的5分鐘十分滿足，預計今日會排隊入場3次。葉小姐指，參觀時龍鳳胎與她對望，「心都融埋」；「細佬」從韆鞦上跌下來時，全場更一同歡呼。

葉小姐曾到長隆野生動物園、成都大熊貓繁育研究基地、韓國愛寶樂園等看熊貓，該些場館都有提供飼養員體驗等與熊貓更近距離的互動，期望香港也有類似活動。不過，她認為海洋公園員工的培訓「未去到可以適應呢個場面」，今早的安排亦有「少少亂」，待日後更穩定後、龍鳳胎大一點時再安排牠們與市民近距離接觸會更好。

至於龍鳳胎的名字，葉小姐稱已參加命名比賽，提議龍鳳胎改名為「得得」、「芝芝」，取香港人口頭禪「得啦」及「知啦」的諧音，感覺更親切。被問到會否參加「貴賓團」，她認為價錢太貴，「5分鐘都睇得咁清楚就真係唔會俾1,500蚊囉」。

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海洋公園推出多款大熊貓主題餐飲及精品，葉小姐購買了「家姐」、「細佬」初生時的公仔，希望園方能推出龍鳳胎的「壓花硬幣」，認為十分有紀念價值。相對其他地方的主題樂園，她認為海洋公園推出的公仔質素有待改善，又指「海洋公園又唔係好好生意」，目前要靠熊貓經濟維持，如周邊商品價格能下調，相信可吸引市民購買。

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