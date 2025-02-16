議員動態｜周末化身「吃貨」率黨友港島尋找美食　即睇葉劉淑儀好推介

▲ 葉劉淑儀周末和黨友在港島區尋找美食。（葉劉淑儀Facebook圖片）

【葉劉淑儀/香港美食/九記牛腩】新民黨主席葉劉淑儀不時落區幫襯各區美食，周末則和黨友一起在港島區尋找美食，一日內幫襯多間餐廳，有潮式、港式、台式、韓式，行程十分豐富。

葉劉一行首站是位於灣仔的「元朗合隆潮州粉麵」，點了多款招牌潮州特色美食：胡椒湯底暖胃，豬雜河粉、墨魚頭、魚皮餃及雞件用料新鮮，不用調味料更能吃出鮮味。她說，難怪除了本地食客外，亦有許多內地遊客光顧。

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第二站則到中西區，關顧翻新後的皇后街街市熟食市場。光顧了陳財記，品嘗地道港式下午茶。點了奶油脆脆、豬扒包、西多土及咖啡奶茶等，平均水準不錯。葉劉特別點讚翻新後的熟食市場洗手間非常乾淨，更貼出告示每天清潔六次，衛生指數滿分。

排半小時食九記牛腩：「非常滿足」

第三站則是長期大排長龍的九記牛腩，葉劉說，差不多排了半小時，人龍前後左右都是韓國青年人，「據聞韓國駐港總領事曾介紹歌賦街美食，因此吸引不少韓國旅客慕名而至。」葉劉說，縱然剛吃了下午茶，但亦抵不住誘惑，點了咖喱牛腩、清湯牛腩伊麵及油菜，「非常滿足」。

葉劉大讚歌賦街富特色，一行人閒逛至普慶坊樓梯，發現不少年輕人在此吃雪糕及喝咖啡聊天，非常寫意，於是便即興光顧一間台灣雪糕店「睡飽冰店」，品嚐口味清新的荔枝及綠茶雪糕。

葉劉：發揮創意 緊貼潮流 不愁沒客源

最後一站則到灣仔大王東街Little Napoli，葉劉說，未到傍晚6點已見排隊人龍，但眾人似乎已撐著肚皮，只好約定下次再品嚐。不過，臨別時，葉劉說，與友人經過皇后大道東，發現一家非常有趣的韓國小店，其人參雞湯非常吸引，忍不住再品嘗潤喉。

葉劉說，香港有很多特色小吃、咖啡店等，大多生意不錯，認為只要發揮創意，緊貼潮流，經營特色小店不愁沒客源。

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