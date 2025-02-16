啟德體育園｜三場演練動用12萬名公務員參與　車馬費先花1200萬元？

▲ 公務員支持和配合多場大型演練。（楊何蓓茵Facebook圖片）

【啟德體育園/公務員/車馬費】啟德體育園3月1日啟用，港府過去多月進行逾15場不同規模和性質的測試和演練，其中三場大型演練，港府動用12萬名公務員參與，若以每人每次獲100元車馬費計，港府已需花1200萬元。

楊何蓓茵：全數77個政策局和部門均有派員參與

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在社交平台稱，1月24日、2月4日的兩場大型演練，各有逾4.4萬名公務員參與，今晚的演練則有逾3.2萬名公務員參與。三次演練，全數77個政策局和部門均有派員參與。

楊何蓓茵說，演練任務要盡量貼近體育園各場館滿座、觀眾同時疏散和出現突發事件等真實情景，以配合不同的人群管理、公共交通安排和緊急事項處理的測試，形容是既複雜且艱巨。她感謝主責統籌演練具體安排的公務員同事，讚他們以全局及創新思維，有序策劃、協調及推展有關工作。

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楊何蓓茵又感謝各部門公務員同事的全力支持和配合。她說：

我知道有些部門在新春前後工作特別繁忙，但也按他們獲派的「配額」騰出人手，這裡面不但牽涉管理層重新編排工作，也需要同事在工作量增多之餘仍做好前赴演練這份額外任務，充分發揮出部門間、公務員團隊裡「同一個政府」的精神。

楊何蓓茵稱，連串的演練，既為啟德體育園未來的使用作好了準備，也讓政府嘗試了大規模動員的方法和安排，各工作單位都累積了寶貴的實戰經驗，是非常難得的學習和實踐機會。

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