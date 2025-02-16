  • 21°C
香港時間：2025216日 (日) 22:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜三場演練動用12萬名公務員參與　車馬費先花1200萬元？

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

公務員支持和配合多場大型演練。（楊何蓓茵Facebook圖片）

【啟德體育園/公務員/車馬費】啟德體育園3月1日啟用，港府過去多月進行逾15場不同規模和性質的測試和演練，其中三場大型演練，港府動用12萬名公務員參與，若以每人每次獲100元車馬費計，港府已需花1200萬元。

楊何蓓茵：全數77個政策局和部門均有派員參與

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在社交平台稱，1月24日、2月4日的兩場大型演練，各有逾4.4萬名公務員參與，今晚的演練則有逾3.2萬名公務員參與。三次演練，全數77個政策局和部門均有派員參與。

楊何蓓茵說，演練任務要盡量貼近體育園各場館滿座、觀眾同時疏散和出現突發事件等真實情景，以配合不同的人群管理、公共交通安排和緊急事項處理的測試，形容是既複雜且艱巨。她感謝主責統籌演練具體安排的公務員同事，讚他們以全局及創新思維，有序策劃、協調及推展有關工作。

點擊圖片放大
+7
+6

楊何蓓茵又感謝各部門公務員同事的全力支持和配合。她說：

我知道有些部門在新春前後工作特別繁忙，但也按他們獲派的「配額」騰出人手，這裡面不但牽涉管理層重新編排工作，也需要同事在工作量增多之餘仍做好前赴演練這份額外任務，充分發揮出部門間、公務員團隊裡「同一個政府」的精神。

楊何蓓茵稱，連串的演練，既為啟德體育園未來的使用作好了準備，也讓政府嘗試了大規模動員的方法和安排，各工作單位都累積了寶貴的實戰經驗，是非常難得的學習和實踐機會。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德體育園｜陳國基：啟德體育園3月啟用　4個電視台直播開幕禮
10:48 2025/02/11
啟德體育園｜陳國基：啟德體育園3月啟用　4個電視台直播開幕禮
啟德體育園｜開幕前最後大型演練6.3萬人參與　推「離場易」網站助市民規劃路線
19:53 2025/02/14
啟德體育園｜開幕前最後大型演練6.3萬人參與　推「離場易」網站助市民規劃路線
啟德體育園｜開幕前6.3萬人參與最後測試　陸浩明宋熙年手持分貝計邀參與者高呼
今日 19:59
啟德體育園｜開幕前6.3萬人參與最後測試　陸浩明宋熙年手持分貝計邀參與者高呼

你可能感興趣

啟德體育園｜陳國基：啟德體育園3月啟用　4個電視台直播開幕禮
10:48 2025/02/11
啟德體育園｜陳國基：啟德體育園3月啟用　4個電視台直播開幕禮
啟德體育園｜開幕前最後大型演練6.3萬人參與　推「離場易」網站助市民規劃路線
19:53 2025/02/14
啟德體育園｜開幕前最後大型演練6.3萬人參與　推「離場易」網站助市民規劃路線
啟德體育園｜開幕前6.3萬人參與最後測試　陸浩明宋熙年手持分貝計邀參與者高呼
今日 19:59
啟德體育園｜開幕前6.3萬人參與最後測試　陸浩明宋熙年手持分貝計邀參與者高呼
政治 楊何蓓茵 啟德體育園 啟德 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？　港漂男分享慳錢妙招
中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？　港漂男分享慳錢妙招
急症室最長等候時間（02月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間16:05）
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】