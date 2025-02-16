海洋公園熊貓｜龐建貽：未來延長龍鳳胎與公眾見面時間　長遠要遷走部分山下設施建新館

▲ 龐建貽表示，日後港產龍鳳胎或會有更多時間與公眾見面。（資料圖片）

港產大熊貓龍鳳胎今日（16日）正式與公眾見面，現時每日與公眾見面5小時，海洋公園主席龐建貽表示，未來會逐步延長時間。他又稱，未來為龍鳳胎建立新展館，會遷走部分山下園區的設施。

龐建貽接受電視節目訪問時表示，海洋公園或會在4至5月推出多個與大熊貓相關的活動，例如製作大熊貓糧食、以大熊貓糞便製造再造紙等，甚至可親身進入園區放置竹子，但仍不會設與親身接觸大熊貓的活動。他又表示，現時一對龍鳳胎每日早上10時至3時與公眾見面，相信隨着龍鳳胎長大，未來與公眾見面的時間可以增加，而目前每日一場的「貴賓團」，人數上限為40人，龐建貽相信未來人數上限亦可調高。

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家姐細佬未來各自有展館

龐建貽又表示，未來會為一對龍鳳胎建立各自的展館，同時會建立大熊貓博物館。至於在何處興建，龐建貽表示，將會與現時的「大熊貓之旅」展館一樣，建於山下園區，方便遊客一次過參觀所有大熊貓展館。他表示，該處部分設施較舊，「可能是時候搬走」，又估計部分兒童設施亦要搬離。

本港掀起「熊貓經濟」，龐建貽透露，海洋公園正拍攝紀錄片，亦可能會製作動畫，目前亦已增加了4倍的產品，包括毛公仔、服飾和文具。海洋公園的財政亦備受關注，龐建貽表示，園內大熊貓飼養成本未有急劇增加，但園方仍要積極開源，期望長遠減輕政府負擔、做好自負盈虧，考慮到本港經濟狀況，暫時並無計劃加價。

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