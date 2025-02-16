  • 23°C
香港時間：2025216日 (日) 16:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海洋公園熊貓｜龐建貽：未來延長龍鳳胎與公眾見面時間　長遠要遷走部分山下設施建新館

港聞

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

龐建貽表示，日後港產龍鳳胎或會有更多時間與公眾見面。（資料圖片）

港產大熊貓龍鳳胎今日（16日）正式與公眾見面，現時每日與公眾見面5小時，海洋公園主席龐建貽表示，未來會逐步延長時間。他又稱，未來為龍鳳胎建立新展館，會遷走部分山下園區的設施。

龐建貽接受電視節目訪問時表示，海洋公園或會在4至5月推出多個與大熊貓相關的活動，例如製作大熊貓糧食、以大熊貓糞便製造再造紙等，甚至可親身進入園區放置竹子，但仍不會設與親身接觸大熊貓的活動。他又表示，現時一對龍鳳胎每日早上10時至3時與公眾見面，相信隨着龍鳳胎長大，未來與公眾見面的時間可以增加，而目前每日一場的「貴賓團」，人數上限為40人，龐建貽相信未來人數上限亦可調高。

點擊圖片放大
+6
+5

家姐細佬未來各自有展館

龐建貽又表示，未來會為一對龍鳳胎建立各自的展館，同時會建立大熊貓博物館。至於在何處興建，龐建貽表示，將會與現時的「大熊貓之旅」展館一樣，建於山下園區，方便遊客一次過參觀所有大熊貓展館。他表示，該處部分設施較舊，「可能是時候搬走」，又估計部分兒童設施亦要搬離。

本港掀起「熊貓經濟」，龐建貽透露，海洋公園正拍攝紀錄片，亦可能會製作動畫，目前亦已增加了4倍的產品，包括毛公仔、服飾和文具。海洋公園的財政亦備受關注，龐建貽表示，園內大熊貓飼養成本未有急劇增加，但園方仍要積極開源，期望長遠減輕政府負擔、做好自負盈虧，考慮到本港經濟狀況，暫時並無計劃加價。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

港產大熊貓｜李家超：市民今午起可提交大熊貓名字建議　上半年內公布結果
12:21 2025/02/15
港產大熊貓｜李家超：市民今午起可提交大熊貓名字建議　上半年內公布結果
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
17:52 2025/02/15
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】
今日 12:48
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】

你可能感興趣

港產大熊貓｜李家超：市民今午起可提交大熊貓名字建議　上半年內公布結果
12:21 2025/02/15
港產大熊貓｜李家超：市民今午起可提交大熊貓名字建議　上半年內公布結果
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
17:52 2025/02/15
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】
今日 12:48
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】
大熊貓 海洋公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間12:05）
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至8折　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機