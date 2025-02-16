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簡樸房｜何永賢：會考慮延長劏房改裝寬限期至3年　拒以抽氣扇代窗戶

港聞

發布時間： 1 小時前

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何永賢表示，會考慮延長簡樸房的改裝寬限期。（資料圖片）

「簡樸房」規管制度方案諮詢期於本月10日完結，房屋局局長何永賢表示，接獲近2,200份意見，她表示，相信未來會修正方案，亦會考慮將改裝寬限期放寬至3年，以及亦會考慮放寬房間的「光井」要求，房屋局會爭取今年內立法。

何永賢接受電台節目訪問時表示，簡樸房諮詢接獲近2,200份意見，有意見建議將劣質劏房的改裝寬限期由1至2年延長至3年，何永賢認為是可以考慮的建議，「時間上能幫助到市場，處理租戶搬遷或工程改裝，加上會有更好居所選擇，可以幫助整個事情。」她又表示，房屋局會考慮放寬對房間面向光井的要求，但強調有一定條件，包括光井不會累積垃圾並可進入清理、空氣流通等。

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至於有建議提出，以抽氣扇代替簡樸房必須有窗的要求，何永賢認為若簡樸房沒有窗，單位仍然等同「盒子屋」，做法與合理的居住環境仍距離太遠。她又提到，有建議提出同時規管起始租金和人均面積，認為站於業主角度，兩者是自相矛盾。何永賢表示，局方將所有意見分類後，會再考慮是否修訂簡樸房的標準。

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何永賢表示，房屋局會爭取今年內立法，立法後會開始為期1年的登記期。她表示，若業主覺得劏房單位已經合規，可即時登記為簡樸房，登記期過後若發現單位不合規格而且未有登記，當局可以執法。

有報道引述消息指，政府會停建「插針樓」，何永賢回應稱，隨着土地供應陸續增加，加上建築開支預計會逐年遞增，會集中發展面積較大的土地，「插針樓」則會暫緩興建。另外，日前有長者在公屋單位內失救倒斃，單位傳出異味後始被發現，何永賢透露，房屋局正研究在長者住戶的大門安裝感應器，以便長者家人知悉長者情況，目前已於有較多長者居住的雲漢邨和常樂邨試行。

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何永賢 房屋局 劏房

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