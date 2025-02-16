慈善｜6000人參與「公益金新界區百萬行」　善款捐24間福利機構

▲ 中銀香港副總裁王化斌帶領中銀香港隊伍一同邁步行善。

蛇年首個大型慈善步行活動「2025公益金新界區百萬行」，昨日（16日）在「西沙GO PARK」舉行。活動吸引逾70隊來自工商機構和團體的步行隊伍參與，連同個人參加者，總數逾6000人，場面熱鬧。

活動由中銀香港支持、香港公益金主辦，是次百萬行以全新方式進行，參加者沿GO PARK Sports的單車/跑步徑，步行約1.5公里，至足球場為終點，終點位置設有多個嘉年華攤位及運動遊戲，嘉賓亦可於板網球場、匹克球場及棍網球場，參加新興運動體驗班。中銀香港同事及家屬有近650人，一同邁步行善。

▲ 「公益金新界區百萬行」開步禮。

港府財政司副司長黃偉綸擔任活動的開步禮主禮嘉賓，並由中銀香港副總裁王化斌，及公益金執行委員會主席郭少明等嘉賓陪同，為新界區百萬行揭開序幕。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，很榮幸西沙GO PARK能為「2025公益金新界區百萬行」提供場地，讓數千人可以一邊做運動一邊做善事。西沙GO PARK不僅讓普羅大眾能享受運動的樂趣，還提供了一個讓三代同堂、連寵物共享天倫的空間，是每個香港人的後花園。

▲ 中銀香港隊伍，

「2025公益金新界區百萬行」是為公益金資助的「家庭及兒童福利服務」籌款，籌得款項將全數撥捐24間資助家庭及兒童福利服務的會員機構。

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