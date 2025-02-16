  • 21°C
香港時間：2025216日 (日) 22:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慈善｜6000人參與「公益金新界區百萬行」　善款捐24間福利機構

政治

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

中銀香港副總裁王化斌帶領中銀香港隊伍一同邁步行善。

蛇年首個大型慈善步行活動「2025公益金新界區百萬行」，昨日（16日）在「西沙GO PARK」舉行。活動吸引逾70隊來自工商機構和團體的步行隊伍參與，連同個人參加者，總數逾6000人，場面熱鬧。

活動由中銀香港支持、香港公益金主辦，是次百萬行以全新方式進行，參加者沿GO PARK Sports的單車/跑步徑，步行約1.5公里，至足球場為終點，終點位置設有多個嘉年華攤位及運動遊戲，嘉賓亦可於板網球場、匹克球場及棍網球場，參加新興運動體驗班。中銀香港同事及家屬有近650人，一同邁步行善。

「公益金新界區百萬行」開步禮。

港府財政司副司長黃偉綸擔任活動的開步禮主禮嘉賓，並由中銀香港副總裁王化斌，及公益金執行委員會主席郭少明等嘉賓陪同，為新界區百萬行揭開序幕。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，很榮幸西沙GO PARK能為「2025公益金新界區百萬行」提供場地，讓數千人可以一邊做運動一邊做善事。西沙GO PARK不僅讓普羅大眾能享受運動的樂趣，還提供了一個讓三代同堂、連寵物共享天倫的空間，是每個香港人的後花園。

中銀香港隊伍，

「2025公益金新界區百萬行」是為公益金資助的「家庭及兒童福利服務」籌款，籌得款項將全數撥捐24間資助家庭及兒童福利服務的會員機構。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

城市定向｜圖入城野定向挑戰賽圓滿舉行　中銀人壽：盼強化年輕一代抗逆能力
22:14 2024/11/24
城市定向｜圖入城野定向挑戰賽圓滿舉行　中銀人壽：盼強化年輕一代抗逆能力
中銀人壽率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃　結合「旅居」與「六養合一」兩大特色　實現優質退休生活
16:47 2024/12/09
中銀人壽率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃　結合「旅居」與「六養合一」兩大特色　實現優質退休生活
BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎
16:46 2025/01/23
BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎

你可能感興趣

城市定向｜圖入城野定向挑戰賽圓滿舉行　中銀人壽：盼強化年輕一代抗逆能力
22:14 2024/11/24
城市定向｜圖入城野定向挑戰賽圓滿舉行　中銀人壽：盼強化年輕一代抗逆能力
中銀人壽率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃　結合「旅居」與「六養合一」兩大特色　實現優質退休生活
16:47 2024/12/09
中銀人壽率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃　結合「旅居」與「六養合一」兩大特色　實現優質退休生活
BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎
16:46 2025/01/23
BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎
中銀 香港公益金 郭炳聯 香港 黃偉綸 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？　港漂男分享慳錢妙招
中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？　港漂男分享慳錢妙招
急症室最長等候時間（02月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間16:05）
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　「兩隻都好論盡好得意」【多圖】