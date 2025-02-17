財政預算案2025｜霍啟剛等倡設新體育博彩項目　引導賭博資金回流合法市場

▲ 體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。（資料圖片）

【財政預算案2025 / 霍啟剛 / 體育博彩】新一份財政預算案下周三公布，開源方面，立法會有不同板塊或議員倡開放新的體育博彩項目，包括民建聯和G19。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指出，政府已有逾20年未再批准開設新博彩項目，隨著數碼化發展，非法賭博利用科技手段，正在各類違法平台提供賭博活動，項目更涵蓋籃球、網球、電競等多種運動，而投注方式更包含使用加密貨幣等進行非法交易，不僅影響合法博彩活動，更以缺乏監管及保障的手法危害社會健康，當局應提高警惕。

霍啟剛建議政府積極檢視博彩業與發展體育產業之間的互利關係，考慮增設新博彩項目，包括開設合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場，同時提升政府稅收。

霍：外圍莊家每年從香港奪取逾150億元利潤

霍指出，後續發展精英體育仍須大量資源加以支持，體育博彩的稅收轉化可視為一大助力。據其了解，外圍莊家每年從香港奪取超過150億元利潤，其中有十多萬市民經常參與非法籃球賭博，而籃球博彩合法化預計能將過半數人帶回合法市場，預估每年可為本港帶來至少15至20億元的額外博彩稅收，是預計收益最高的具潛質博彩項目之 一。

民建聯亦建議研究容許馬會開辦如籃球等新的體育博彩項目，讓馬會更有效誘導市民參與合法及有節制的博彩活動，遏抑非法賭博，並為庫房帶來額外的博彩稅收益。

選委界議員吳傑莊則建議增加馬會投注項目，如籃球、賽車，認為開設投注賽車博彩，也可配合推動本地賽車舉辦更多國際賽車活動和賽事的發展。

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