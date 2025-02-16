人工智能｜港大學者研AI工具　助加速癌症診斷

▲ 謝堅文（左）表示，新技術有助醫生獲取更清晰的細胞圖像和了解細胞資訊（港大提供）

香港大學學者最近研發生成式人工智能工具，能解決現有顯微鏡下細胞樣本「能見度低」的挑戰。工具亦可透過分析圖像，提取有用的細胞和分子資訊，有助加快癌症診斷。

現有技術下，透過顯微鏡觀看細胞樣本時，樣本影像並不清晰。因此醫生通常會將樣本染色和標記，但過程費時和繁瑣，因此病人亦需要等待一段時間，才能得知細胞分析結果。

自動校正細胞顯微成像質素

由港大工程學院生物醫學工程課程主任謝堅文領導的團隊，成功研發生成式人工智能工具CytoMAD。CytoMAD透過生成人工智能以及團隊已獲得專利的微流控技術，以快速和低成本的方式對細胞樣本進行「無標記」成像，並自動校正細胞顯微的成像質素。

助縮短藥物篩選過程

CytoMAD可透過訓練，從傳統顯微鏡拍攝的圖像，提取肉眼無法觀察的細胞機械特性和分子資訊，同時解決因不同實驗批次和條件引起的常見技術差異，即「批次效應」的問題。生成式人工智能同時具備診斷功能，令CytoMAD有助醫生縮短藥物篩選的過程。

團隊與港大醫學院和瑪麗醫院合作，成功將CytoMAD應用於肺癌病人身上和進行藥物測試。謝堅文表示，團隊以申請研究資金，在三年內對肺癌病人進行臨床試驗。技術除了能應用於肺癌病人，團隊未來會訓練模型，幫助醫生預測癌症或其他疾病。

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