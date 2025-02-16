啟德體育園｜開幕前6.3萬人參與最後測試　陸浩明宋熙年手持分貝計邀參與者高呼

▲ 啟德體育園今日（16日）舉行開幕前最後一次大型演練。（陳靜儀攝）

啟德體育園下月1日開幕，園方今（16日）舉行最後1次測試演練，約6.3萬人參與，由公務員及公眾人士組成，是次演練以進場、活動演練及離場3階段舉行，另亦設模擬貴賓到場情況。

在主場館外的中央廣場，設約45個保安檢查通道供測試人員進場，參與者須要將水樽放置於十多個自助儲存架上。惟本報記者在現場觀察到，即使有工作人員向參與者指示要將水樽放置場外，仍有參與者懷疑對指示不清晰，成功「蒙混過關」，邊說「係呀？要放呀？」邊走到場內。

主場館地下停車場內設「貴賓入口」，當局安排多位由警員飾演成貴賓在入口落車進場，共分3輪，當中最後1輪由3位俗稱「G4」的要員保護組陪同1名「VVIP」進場。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

在下午5時開始的第二階段的測試中，約5萬人參與名為「啟德主場館繽FUN DAY」的演練，由藝人陸浩明及宋熙年擔任主持。二人先手持分貝計邀請在場參與者高呼喊「啟德主場館」，錄得105.3分貝，其後參與者亦做出人浪。場內亦舉行七人欖球隊演練、足球示範及230人的步操匯演。

「離場易」反映即時人流 現場大致暢順

在表演未完結時，已經有不少參與者離場；同日，當局亦推出「離場易」進行測試，網站提供園內的人流密度、離場時間及路綫，及前往各交通工具的時間。園內多個出入口設置「離場易」二維碼，記者現場觀察中未見有市民掃瞄。

離場期間「離場易」的人流密度測試功能部分位置一度由綠色變為黃色，反映人流較高，不過現場大致暢順，未有出現混亂，惟有個別參與者忘記自己放置個人物品的位置。

交通方面，九巴及城巴共設10條特別巴士路綫供市民乘搭往返各區，在巴士站外亦有設「巴士觀賞區」，有不少「巴士迷」在場外等候拍攝。港鐵亦有加強屯馬綫班次，於啟德站及宋皇臺站有多個出入臨時改動。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】