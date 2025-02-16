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啟德體育園｜陳國基鄧炳強到場視察　萬人用「離場易」大致順暢

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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政務司司長陳國基（左）及保安局局長鄧炳強到場視察。（何畯新攝）

啟德體育園下月1日開幕，園方今（16日）舉行最後一次測試演練，當局共派6.3萬張門票，入場率逾8成。在離場期間，政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強亦有到場視察。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴會見傳媒時表示，今次測試共派出6.3萬張門票，入場率逾8成。他稱表演完結後20分鐘已有8成參與者散場，約40分鐘大部分人經已離開園區；周續稱散場期間約逾1萬人使用「離場易」。

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體育專員蔡健斌稱，有超過600名表演者演出，以測試後台運作，指演藝人員整體反應良好，認為啟德體育園已經準備就緒，能夠迎接香港、內地及海外朋友到訪。

萬人用「離場易」  周一鳴：使用率不算低

被問到「離場易」使用率低，周一鳴認為使用率不算細數目，指部分市民可能已經熟悉地段未有使用，將來會參考電子問卷的意見提升使用率。

就早前指巴士泊位不足，運輸署助理署長/市區鄒炳基指，今次有逾20輛巴士停泊於宋皇台道上落客區，亦有安排後備位置供巴士停泊於世運道，已經與巴士公司職員進行溝通及調配安排，認為安排大致順暢。

被問到過往演練的總開支，周一鳴未有正面回應，僅稱參與演練的公務員有100元車馬費，整體數字未有備存。

陳國基對整體安排感到滿意，指無收到現場很擠迫的報告，而現場的指示亦相當清晰，期望下月1日能順利開幕。他表示，體育園啟用後三個場館（主場館、體藝館及青年運動場）並不會同時運作，「今次測試希望能夠超過正式啟用時的限額，讓巴士、的士及鐵路於日後可以運作得暢順」。

陳國基建議市民使用「離場易」，稱可以方便市民去選擇離開的路綫，避免造成擠塞。日後亦會加強宣傳，希望市民廣泛使用。

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陳國基 鄧炳強 警務處 啟德 啟德體育園

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