立法會｜梁君彥籲官員議員如蛇自我更新擺脫舊束縛　議員提兩理由拒像蛇

▲ 立法會新春午宴，特首率司局長出席。（曾耀輝攝）

立法會今日舉辦新春午宴，特首李家超率司局長出席。立法會主席梁君彥致辭時提及希望官員、議員能發揮蛇的特質，包括自我更新蛻變，擺脫舊束縛，敢於破局。不過，話語一出，現場一陣騷動。

不少議員笑說，梁君彥看到的是蛇的優點，但大部分議員都認為蛇驚人、「有毒」，笑言不想像蛇。亦有議員說，蛇行走時是彎曲、有波動，不希望今年市場像蛇般起起伏伏。

梁君彥說，蛇在中國文化中象徵智慧、靈巧及生命力：

蛇能蛻皮，係懂得搵一個安全安靜嘅地方去脫皮，而脫去舊皮係自我更新嘅蛻變，至能夠持續健康成長.......希望在座各位能發揮蛇的特質，以靈敏的觸覺，掌握民情，以貼地的行動，為市民排憂解難，以自我更新蛻變的基因，擺脫舊有的束縛，敢於破局、改革。

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梁君彥又說，香港正面對重重挑戰及困難，對外要承受國際地緣政治的風險，風高浪急的衝擊；對內亦要克服政府財赤，經濟仍然較疲弱等問題。他說，隨著內地不少城市高質量發展，香港要設法全速推動創科發展及經濟轉型，他認同特首強調香港要有時不我待的使命感及緊迫感，必須分秒必爭做實事、做成事。

他又提到，本屆議會踏入最後一年任期，立法會不會放慢腳步，反而會走得更快，應付繁重工作。「定當繼續提速、提效、提質、提量，全力支持特區政府盡快落實，所有有利香港改革、破局的發展大計。」

他又提到午宴的菜譜有本地生菜、魚等，寓意香港年年有餘、生財有道、財源廣進，期待下周公布的財政預算案推出更多措施，為香港多聚錢財及人才。

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