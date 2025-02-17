內地器官捐贈｜8個月大女嬰完成心臟移植　兒童醫院手術長達6.5小時

本港8個月大女嬰祈祈昨晚（16日）獲內地跨境器官捐贈，並在兒童醫院完成心臟移植手術。

今次是繼2022年12月當時4個月大女嬰芷希成功接受來自內地心臟捐贈後，第二宗跨境器官捐贈案例。醫務衞生局局長盧寵茂教授說，芷希個案後中港建立密切的跨境器官移植合作溝通渠道及流程，今次案例與18個內地部門的超過100名人員合作，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢。

祈祈的父母感謝兩地政府協助，亦感謝兩地醫療團隊的努力。

負責移植手術的醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，昨日較早前由北京的國家心臟移植質控中心派出心臟移植專家在內地實施心臟獲取手術，而香港兒童醫院於同日下午接收心臟後立即進行手術，手術進行歷時約6.5小時。祈祈目前在深切治療部接受密切監察，未來24小時仍為關鍵時期。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，要為祈祈覓得合適心臟並非易事，感謝兩地各單位努力協調。他說，由於內地未有合適的受贈者，因此經兩地心臟移植專家共同確認其心臟適合為祈祈進行移植後，內地決定將心臟運到香港為祈祈進行移植。手術經內地及香港的監管機構嚴格審批，所有程序均合乎兩地法例的要求。

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