能源耗用｜環團揭3成政府大樓用電量增最多達45%　能源效率升逾5%當局指總能耗未必降低

▲ 政總及有關政府聯用大樓上年度的總耗電量及電費合計約2.23億度及3.82億元，分別較2018/19年度減5.3%及升38.3%。（彭大偉攝）

政府建築物整體能源表現達5.3%，接近本年度較5年前升逾6%目標，惟上年度政總及3成政府聯用辦公大樓用電仍較5年前升1.4%至45.5%。政府指能源效率改善非意味總能耗降，環團批欠基準，或只拉上補下。

政府提出在2024/25年度將政府建築物整體能源表現較2018/19年度提升逾6%，環境局指截至2022/23年度已提升約5.3%，有信心能達標。

稱用途或隨時間改變 影響消耗

綠惜地球研究員以個人身份引用《公開資料守則》索取政府總部、政府產業署轄下其中34幢政府聯用大樓、禮賓府和三司官邸的用電量及電費等資料，發現逾3成、即11幢政府聯用大樓用電量較2018/19年上升，由1.4%至45.5%，以梅窩政府合署升幅最高，其次牛頭角政府合署亦升40%，而政府總部用電量也增約70萬度，增幅達2.4%，另有4幢大廈用電量維持不變。政總及有關政府聯用大樓上年度的總耗電量及電費就合計約2.23億度及3.82億元，分別較同期減5.3%及升38.3%。

▲ 禮賓府未有用電量數字，僅提供上年度電費開支的大約範圍。（彭大偉攝）

至於禮賓府及三司官邸就拒提供用電量數字，電費開支亦只提供上年度的大約範圍，並均指官邸活動頻繁，到訪人數眾多，而電費及用電量受多個因素影響，如電費及燃料費的調整、溫度濕度等天氣變化及季節等因素，不同時段電費開支也有不同。

環境局指，整體能源表現目標涵蓋各類型能源，包括電力、煤氣和石油氣，亦含節能表現和採用可再生能源表現，機電署會參考各部門的能源使用數據，在考慮期間建築物用途和運作模式變化後，比較2018/19年的同類數據，估算建築物在指定用途不變下的能源使用變化。

當局指，政府建築物用途或隨時間改變，而影響能源需求和消耗模式，舉例即使建築物已落實提升能源效益措施，隨部門提供新公共服務，相關辦事處人流或會增加，導致總用電量上升，故建築物改善能源效率，不一定意味總能耗水平會降低。

當局又稱已發出促進能源效益的內務管理守則，鼓勵各部門採取措施提升建築物的能源效益；機電署亦定期了解不同建築物耗能需求，並提供針對性建議和技術支援。

環團指欠基準 表現拉上補下

值得一提的是，研究員同時向律政司外的上述建築物查詢有否制定能源使用指引和節能目標，均獲回覆指沒有備存指引及資料可提供，或無制定相關指引或目標。不過，除財政司無回覆外，其餘回覆記者查詢時卻都指，各部門均說按指引在日常運作中為管理的建築物和基建設施做好節能等環保工作，或一直遵從環境局的守則等。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑質疑政府的整體能源表現只是拉上補下，即某些表現較佳建築物，彌補表現下滑建築物之不足，亦批欠缺定義清晰可視的基準綫比較能源表現，及難以得知如何計算。他又認為，政府的電費加幅遠比節能幅度大，政府所謂「以電費誘導節能」說法不一定成立，促加強跨部門協作，由環境局及機電署統籌節能工作，並賦予監督權力和資源，確保各部門落實節能建議。

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