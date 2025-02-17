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能源耗用｜14幢政府大樓冷氣溫度仍低於25.5度　林超英失望：政府應起示範作用

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

環境局指機電署2020-21至2022-23年，為約250幢較高用電量的政府建築物作能源審核，大部分建議的能源管理機會均獲落實。（彭大偉攝）

機電工程署前年為政府產業署轄下17幢政府聯用辦公大樓完成能源審核，其中逾8成大廈所找出的節能機會，均包括「提醒有關部門使用者保持溫度設定在攝氏25.5度」，前天文台長林超英斥令人失望。

政府早於2004年發出指引，要求政府部門在夏季把空調室溫調至攝氏25.5度，惟環團綠惜地球研究員以個人身份引用《公開資料守則》索取的資料顯示，產業署轄下17幢前年進行能源審核的政府聯用辦公大樓中，有14幢大樓，在空調裝備上的「能源管理機會」，即可提升能源效益的措施，均包括關閉不需要的空調設備，及或提醒有關部門使用者保持溫度設定在攝氏25.5度，意味室內溫度低於25.5度。

產業署指一直適時跟進相關建議，並提醒大樓內用戶部門控制能源消耗。

環境局就表示，機電署2020-21至2022-23年，為約250幢較高用電量的政府建築物作能源審核，大部分建議的能源管理機會均獲落實，包括升級老化的照明和空調設備至能源效率較高的新裝置等，預計主要節能措施落實後，每年可省3,300萬度電。

林超英指出，現今科技進步，空調方面省電減碳難度大幅下降，若政府物業仍未有省電，實在令人失望，政府應起帶頭示範作用，促進全港工商界跟隨。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，指引發出多年卻仍有如此多大廈的部門使用者未落實，並不如人意，重申應明確監督各部門落實「能源管理機會」，而非只提醒督促及靠各部門自覺。

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用電量 林超英 環境局 機電署 政府產業署

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