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金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

韓國女星金賽綸逝世，得年24歲。

【金賽綸  / 最美童星 / 金秀賢】韓國女星金賽綸在昨日（2月16日）被發現陳屍家中，終年24歲。據韓媒報道，金賽綸的友人16日下午抵達她家裡時，發現她已經倒在家裡沒了呼吸心跳，緊急報警後，警方在下午約5時接獲報案，立刻趕往金賽綸位於首爾城東區家中，抵達時她已沒生命跡象，。

當地警方調查死因，表示：「金某的朋友曾答應當天見面，發現後就報了案。現場沒有發現外部侵入等犯罪跡象，死亡情況仍在調查中」。

金賽綸以童星身份出道，在2010年因與元斌合演電影《殺手代父》而走紅，被封為「最美童星」。可是在2022年5月，金賽綸涉酒駕肇逃令形象插水，演藝事業一落千丈。

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金賽綸逝世︱與金秀賢傳緋聞

在去年，金賽綸本計劃以話劇《蘿蔔泡菜》回歸，可是在同年3月，她在社交平台上載與金秀賢「面貼面」的合照後秒刪，由此傳緋聞，引起軒然大波。

最後，她退出該話劇，相關人士表示，金賽綸很想回歸演藝界，但最終被換角令精神大受打撃。在昨日，她傳死訊的日子，正就是金秀賢的37歲生日。

其實因形象受損，金賽綸已將名字改為「金雅任」，更準備開café。而她參演的電影《Guitar Man》即將上映，另外Netflix影集《獵犬們》開拍第2季，金賽綸也有望回歸演出，因此她的朋友也表示金賽綸已決心重新出發，豈料突然傳出不幸消息。

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金賽綸逝世︱曾受校園霸凌

事實金賽綸雖然曾被封「最美童星」，可是一生生活不太如意，她曾在綜藝節目透露，金賽綸的媽媽患憂鬱症，曾帶她和妹妹自殺未遂，由此讓金賽綸造成心理陰影。

金賽綸以童星出道養家，可是遇到校園霸凌，她曾表示：「回家路上遊樂園的溜滑梯都是罵我的話」、「經常鞋子會不見，然後我就會光腳回家」，還稱小孩說有生日派對邀她，但去到才知根本沒人。現在突然驚傳死訊，令人婉惜。

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