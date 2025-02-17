  • 20°C
香港時間：2025217日 (一) 11:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誰對誰錯︱補習老師公開港媽對話指小朋友高燒39度入院　得悉「冇補堂」急轉口風「佢冇事」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

一名私補老師早前公開與港媽對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，惟得悉不作補堂後立即改口風「佢（小朋友）冇事」。

【港媽/高燒/沒有補堂】香港不少家長均為子女安排興趣班、補習班等課堂，但若果子女生病未能如常上課，主辦機構應否補堂？一名在私人補習社任職的老師，早前在社交平台公開與港媽的對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，不過家長被告之不作補堂後，立即改口風「佢（小朋友）冇事」。網民幾乎一面倒反斥老師「有醫生紙點解唔補得？」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

誰對誰錯︱港媽想帶發燒39度小朋友上堂

根據該名老師在小紅書貼出的圖片，當中以Logo遮蔽對話人名所見，疑在一間位於銅鑼灣的私人補習社任職，並以「發高燒都上課？」為題發文，指早前「發生了一段小插曲」，接到一名家長通知小朋友「發燒而家39度，而家去緊醫院，應該過唔到嚟做mock interview（模擬面試），請問有無得補堂？」。不過，補習社在明白家長緊張子女學習的大前提下，以公共衛生及安全為由，希望該名家長不要帶小朋友繼續上堂。

一名私補老師早前公開與港媽對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，惟得悉不作補堂後立即改口風「佢（小朋友）冇事」。（小紅書圖片）

誰對誰錯︱睇錯小朋友發燒？

從對話截圖中所見，該名家長得悉「沒有得補課」後，口風急轉稱「咁我地照過嚟，佢應該OK無事」，惟補習社提醒退燒才可上堂，否則影響其他上課的同學，同時表示，根據政府的規定，退燒後需要48小時才可以上學。不過家長在多次勸阻不果，「堅持帶小朋友過來」，更辯稱「佢（小朋友）冇事睇錯」、「過緊嚟」。

點擊圖片放大
+3
+2

誰對誰錯︱網民：有醫生紙點解唔補得？

雖然該名老師未有交代，最終家長有否帶小朋友到場，或及後的情況，但老師明言指「我們有責任保障其他小朋友健康」、「就算你來到，我們也不會讓你進入課室」。

不少網民認為，事件中的家長是典型的港媽，認為「小朋友好慘」；另一邊廂有人批評補習社的做法，質疑小朋友是千真萬確的生病，亦有醫生紙的證明，為何拒絕補堂的要求？「點解你可以講到好似你們沒有問題一樣」、「請假唔俾補，黎到唔俾上，錢你袋晒」、「唔補課唔退錢仲敢post上嚟」。

事實上，本港大部分的補習社，在家長繳交補習班、興趣班費用前，均要求仔細閱讀上課的各項條文規定，若未有提及相關請假、補課等事項，家長可以向有關機構查詢，以確保雙方利益。

相關新聞：

家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用 港媽：佢話份糧唔夠佢使

家庭理財︱夫婦月入11萬養兩孩列9大開支 港媽大呻︰倒水咁儲唔到錢

極品外傭｜菲傭每日「打掃」反惹曱甴 港媽教洗飯煲驚見曱甴屍：蒸到溶哂

控制狂媽媽丨視照顧3個兒子為終身職業    港媽過分介入兒子婚後生活自取其辱

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公屋輪候｜港媽排公屋8年首兩派50年樓齡單位　終極一派獲和諧式屋邨：好滿意
14:44 2024/09/24
公屋輪候｜港媽排公屋8年首兩派50年樓齡單位　終極一派獲和諧式屋邨：好滿意
公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓
12:38 2024/10/24
公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓
工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰
14:08 2024/11/06
工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰
移民加拿大｜加國未來3年削移民配額　港媽憂不獲永居腦癇兒無藥食：要返港睇醫生
19:29 2024/11/22
移民加拿大｜加國未來3年削移民配額　港媽憂不獲永居腦癇兒無藥食：要返港睇醫生
公屋上樓｜獲派將軍澳公屋因1事暫不准簽約入住　港媽呻爆：我同個仔瞓街了
19:22 2025/01/22
公屋上樓｜獲派將軍澳公屋因1事暫不准簽約入住　港媽呻爆：我同個仔瞓街了
投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋
17:00 2024/12/19
投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋

你可能感興趣

公屋輪候｜港媽排公屋8年首兩派50年樓齡單位　終極一派獲和諧式屋邨：好滿意
14:44 2024/09/24
公屋輪候｜港媽排公屋8年首兩派50年樓齡單位　終極一派獲和諧式屋邨：好滿意
公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓
12:38 2024/10/24
公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓
工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰
14:08 2024/11/06
工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰
家庭教育 中小學教育 小紅書 老師 發燒 香港

最高瀏覽

Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
急症室最長等候時間（02月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月17日 時間04:05）
公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】