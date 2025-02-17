誰對誰錯︱補習老師公開港媽對話指小朋友高燒39度入院　得悉「冇補堂」急轉口風「佢冇事」

▲ 一名私補老師早前公開與港媽對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，惟得悉不作補堂後立即改口風「佢（小朋友）冇事」。

【港媽/高燒/沒有補堂】香港不少家長均為子女安排興趣班、補習班等課堂，但若果子女生病未能如常上課，主辦機構應否補堂？一名在私人補習社任職的老師，早前在社交平台公開與港媽的對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，不過家長被告之不作補堂後，立即改口風「佢（小朋友）冇事」。網民幾乎一面倒反斥老師「有醫生紙點解唔補得？」。

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誰對誰錯︱港媽想帶發燒39度小朋友上堂

根據該名老師在小紅書貼出的圖片，當中以Logo遮蔽對話人名所見，疑在一間位於銅鑼灣的私人補習社任職，並以「發高燒都上課？」為題發文，指早前「發生了一段小插曲」，接到一名家長通知小朋友「發燒而家39度，而家去緊醫院，應該過唔到嚟做mock interview（模擬面試），請問有無得補堂？」。不過，補習社在明白家長緊張子女學習的大前提下，以公共衛生及安全為由，希望該名家長不要帶小朋友繼續上堂。

▲ 一名私補老師早前公開與港媽對話，指收到對方通知正帶發高燒的小朋友到醫院求診，惟得悉不作補堂後立即改口風「佢（小朋友）冇事」。（小紅書圖片）

誰對誰錯︱睇錯小朋友發燒？

從對話截圖中所見，該名家長得悉「沒有得補課」後，口風急轉稱「咁我地照過嚟，佢應該OK無事」，惟補習社提醒退燒才可上堂，否則影響其他上課的同學，同時表示，根據政府的規定，退燒後需要48小時才可以上學。不過家長在多次勸阻不果，「堅持帶小朋友過來」，更辯稱「佢（小朋友）冇事睇錯」、「過緊嚟」。

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誰對誰錯︱網民：有醫生紙點解唔補得？

雖然該名老師未有交代，最終家長有否帶小朋友到場，或及後的情況，但老師明言指「我們有責任保障其他小朋友健康」、「就算你來到，我們也不會讓你進入課室」。

不少網民認為，事件中的家長是典型的港媽，認為「小朋友好慘」；另一邊廂有人批評補習社的做法，質疑小朋友是千真萬確的生病，亦有醫生紙的證明，為何拒絕補堂的要求？「點解你可以講到好似你們沒有問題一樣」、「請假唔俾補，黎到唔俾上，錢你袋晒」、「唔補課唔退錢仲敢post上嚟」。

事實上，本港大部分的補習社，在家長繳交補習班、興趣班費用前，均要求仔細閱讀上課的各項條文規定，若未有提及相關請假、補課等事項，家長可以向有關機構查詢，以確保雙方利益。

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