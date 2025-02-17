派帽疑雲｜29歲前度閃嫁董事2個月火速造人成功　李日朗剃頭出家盼走出情傷

▲ 29歲前度閃嫁董事2個月火速造人成功，李日朗剃頭出家盼走出情傷。

【李日朗/黃靜藍/懷孕/剃髮出家】2023年底，29歲的女星黃靜藍與李日朗結束了6年的戀情。分手僅3個月，她便火速戀上餐飲集團董事Wilson，並在去年底宣布訂婚。情人節當日，黃靜藍宣布懷孕，前男友李日朗卻傳出剃頭出家的消息，似乎被情傷遭受打擊。

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李日朗舊愛懷孕｜分手僅3個月火速戀上餐飲董事

現年29歲的黃靜藍（Nam）宣布與李日朗結束5年情後，生活似乎越來越富裕。她在分手僅3個月後便公開了與Wilson的戀情，而Wilson更是餐飲集團的執行董事，擁有穩定的經濟基礎。去年12月，Wilson手持鑽戒，向黃靜藍單膝跪地求婚。

黃靜藍老公Wilson，2015年於英國倫敦國王學院完成法學學士學位之後，就成立第一間印刷公司，之後再陸續創立三間公司，現時是餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不少圈中人亦有Follow他的IG，譬如港姐梁凱晴、鄺美璇、陳熙蕊等等，陳詩欣的富貴老公陳爾正（Joshua）以及盛勁為等等。

英國倫敦國王學院在2024年QS世界大學排名中排第40，倫敦國王學院是英國第三所歷史最悠久的大學，與英國牛津劍橋稱金三角名校，英國倫敦國王學院由喬治四世國王和惠靈頓公爵於1829年創立。出產過12位獲得諾貝爾獎的校友，以法學及醫學聞名。

李日朗舊愛懷孕｜閃婚2個月造人成功

情人節黃靜藍在社交平台上宣布懷孕喜訊，分享了夫妻倆手持嬰兒小襪子的照片，寫道︰「我既人生就係處處都有驚喜，話咁快就有多一個情人同我爭情人，大情人小情人都齊哂，Mini Lau is coming。」非常溫馨。

李日朗舊愛懷孕｜事業和愛情的雙重挫折

相對於黃靜藍的幸福生活，李日朗在情感上遭遇了重創。入行逾21年，現年43歲的李日朗星途平平，前年更轉軌道做小顏術導師。他在經歷了與前港姐冠軍葉翠翠的短暫戀情後，與黃靜藍的分手讓他的情感路途更加坎坷。面對事業和愛情的雙重挫折，李日朗選擇了前往印度進行靜修，尋找內心的平靜。

李日朗日前在IG分享了剃頭的照片，並發千字文透露心聲。他提到，經過老師的提點，如果能在佛教聖地剃髮，不僅能為自己帶來福氣，還能使父母和朋友受益。因此，他決定短暫出家，尋求心靈的寄託，穿起袈裟的李日朗表示：「還沒有習慣沒頭髮的自己！」

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李日朗舊愛懷孕｜網民正反兩極︰出家都要擺晒pose打卡

李日朗出家惹起網民熱議，不少人對他的選擇表示支持，認為這是一種尋求解脫的方式。有網友指出：「雖然唔算太鍾意佢，但係戥佢開心有出家嘅緣份，希望佢得到解脫。」出家或許能幫助他重新找到自我。

亦有網友批評道：「出家都要擺晒pose打卡，短暫出家本應係自修嘅機會，但係改不了要公告天下。」、「呢條友唔知幾時開始神神化化」、「曬氣，短暫出家，本應係自修嘅機會 但係改不了要公告天下，要炫耀嘅心態」等。

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