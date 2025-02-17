衛詩雅結婚｜衛詩雅周祉安婚宴金鐘舉行　米芝蓮餐廳打造餐單每枱幾錢

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衛詩雅（Michelle）昨日與醫美醫生周祉安在中半山聖母無原罪主教堂舉行婚禮，晚上則在港島香格里拉酒店香島殿舉行婚宴，多位圈中好友如《破‧地獄》團隊、容祖兒、蔡卓妍、陳家樂、連詩雅等出席。

港島香格里拉一向以華麗氣派及優質服務見稱，5樓香島殿可容納高達456名賓客，迎賓區更可達540人。

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14米闊及3.5米高的高清液晶體背景幕牆能為中式、西式宴會，大型會議及展覽等活動打造不同的現場氛圍，而宴會菜單均由酒店兩家米芝蓮星級食府提供。

賓客可自由選擇由米芝蓮星級夏宮中菜廳行政總廚梁汝景師傅或珀翠餐廳行政主廚敖旭維（Uwe Opocensky）精心設計的菜單，體驗專屬美饌餐宴。

▲ （Alex Fung IG）

根據官網資料，香島殿2025年婚宴「圓‧美囍宴婚宴計劃」，「Elegance」級別每枱12人為$19,688（至少5枱起）。

餐單包括：金陵乳豬全體、 芥末香蔥蘆筍爆蝦球、翠塘海皇燕窩羹、碧綠蠔皇原隻六頭湯鮑扣鵝掌、清蒸海東星斑、脆皮炸子雞、紫蘇薑米蛋白牛崧炒香苗、羊肚菌火鴨絲炆伊麵、合桃露湯圓、笑口棗及桂花糕。

婚宴其餘級別為「Glamour」（每枱$22,388 ）、Indulgence（每枱$26,388）及Extravaganza（每枱$32,388）

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