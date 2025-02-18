家庭教育｜港鐵男童捉柱轉圈玩「大風車」　撞到人母親強硬要求兒子道歉

▲ 港鐵男童捉柱轉圈玩「大風車」，撞到人母親強硬要求兒子道歉。

【港鐵 / 地鐵 / 家庭教育】有時能在公共場合見到家長放任小朋友做出一些錯誤的行為，而不及時教育和約束，在場的其他人也只能對其加以忍讓。

然而，有港女在Threads發帖，指早前乘搭港鐵時，有男童在港鐵車廂內捉著扶手旋轉玩「大風車」時，不小心撞到她，原以為小男孩和他母親會無視這件事，怎料母親多次要求兒子誠懇道歉。

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家庭教育｜男童轉圈撞到人被5度要求道歉

樓主稱當日乘搭乘搭港鐵時，有1位媽媽帶著一對子女乘車，其中男孩「一上到車就揸住條柱玩大風車，喺度轉轉轉」，還不小心撞到她。正當樓主以為母子2人對此事不以為意之時，母親用英語要求兒子道歉，「Boy you bumping her, you should say sorry to her（兒子你撞到她，你應該向她道歉）」。

▲ 男孩母親5度要求兒子向港女道歉。（《加油！媽媽》劇照）

然而男孩並不情願，母親再度要求，相信樓主聞言表示沒關係，但母親並未草草了事，而是第3次要求男孩道歉。港女心想男孩「唔係撞得太大力」，所以無所謂，到站下車後認為此事已完結，不過小男孩一行人也在同站落車。

只見母親推男孩到樓主面前，以嚴厲的口吻要求他道歉，這時男童熱淚盈眶，但仍舊不情願地說「sorry」，樓主回應稱沒關係。怎料母親並不滿意兒子的道歉，要求他道歉聲大一些，小男孩不再說話只是「眼濕濕」，而港女此時也表示她趕時間要先行離開。

▲ 男童在港鐵車廂內捉著扶手旋轉玩「大風車」時，不小心撞到港女。（資料圖片）

家庭教育｜網民讚母親教子有方

此時引起網民熱議，紛紛稱讚男孩母親教子有方，「幫下佢手教仔都好事嚟嘅，起碼個阿媽肯迫小朋友道歉，已經好難得」「呢啲有家教嘅阿媽好少見」「做錯嘢就要道歉，呢啲先係教育，呢位阿媽做得非常之好」、「媽媽好好啦，肯教仔」。

不過，有些網民則表示自己就沒有如此幸運了，「同場地同情況，兩個風車細路轉得都幾大力撞到我，同佢講唔好再玩，繼續轉，叫佢停，望住我好似見到白卡咁，繼續轉」。

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