家庭教育｜港鐵男童捉柱轉圈玩「大風車」　撞到人母親強硬要求兒子道歉

▲ 港鐵男童捉柱轉圈玩「大風車」,撞到人母親強硬要求兒子道歉。

【港鐵 / 地鐵 / 家庭教育】有時能在公共場合見到家長放任小朋友做出一些錯誤的行為,而不及時教育和約束,在場的其他人也只能對其加以忍讓。

然而,有港女在Threads發帖,指早前乘搭港鐵時,有男童在港鐵車廂內捉著扶手旋轉玩「大風車」時,不小心撞到她,原以為小男孩和他母親會無視這件事,怎料母親多次要求兒子誠懇道歉。

家庭教育|男童轉圈撞到人被5度要求道歉

樓主稱當日乘搭乘搭港鐵時,有1位媽媽帶著一對子女乘車,其中男孩「一上到車就揸住條柱玩大風車,喺度轉轉轉」,還不小心撞到她。正當樓主以為母子2人對此事不以為意之時,母親用英語要求兒子道歉,「Boy you bumping her, you should say sorry to her(兒子你撞到她,你應該向她道歉)」。

▲ 男孩母親5度要求兒子向港女道歉。(《加油!媽媽》劇照)

然而男孩並不情願,母親再度要求,相信樓主聞言表示沒關係,但母親並未草草了事,而是第3次要求男孩道歉。港女心想男孩「唔係撞得太大力」,所以無所謂,到站下車後認為此事已完結,不過小男孩一行人也在同站落車。

只見母親推男孩到樓主面前,以嚴厲的口吻要求他道歉,這時男童熱淚盈眶,但仍舊不情願地說「sorry」,樓主回應稱沒關係。怎料母親並不滿意兒子的道歉,要求他道歉聲大一些,小男孩不再說話只是「眼濕濕」,而港女此時也表示她趕時間要先行離開。

▲ 男童在港鐵車廂內捉著扶手旋轉玩「大風車」時,不小心撞到港女。(資料圖片)

家庭教育|網民讚母親教子有方

此時引起網民熱議,紛紛稱讚男孩母親教子有方,「幫下佢手教仔都好事嚟嘅,起碼個阿媽肯迫小朋友道歉,已經好難得」「呢啲有家教嘅阿媽好少見」「做錯嘢就要道歉,呢啲先係教育,呢位阿媽做得非常之好」、「媽媽好好啦,肯教仔」。

不過,有些網民則表示自己就沒有如此幸運了,「同場地同情況,兩個風車細路轉得都幾大力撞到我,同佢講唔好再玩,繼續轉,叫佢停,望住我好似見到白卡咁,繼續轉」。

