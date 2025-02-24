網絡熱話｜巴士車廂驚現斥責乘客標語　屯門兩邨因被點名表示：感覺被冒犯歧視

▲ 網絡熱話｜巴士車窗貼手寫標示，點名斥責屯門和田邨和菁田邨街坊不公德行爲。

俗話說保護環境人人有責，卻似乎不是人人都有公德心。近日，有網民於社交平臺上傳了一張讓人大跌眼鏡的巴士車廂相片，圖中可見巴士車窗更貼有一張手寫標示，點名斥責屯門和田邨和菁田邨街坊不公德行爲，稱其行爲低劣且沒有教養。

不過，就有疑似兩邨居民的網民覺得「不忿」，認爲此巴士途經20個站，而有甚麼證據証明這就是兩邨居民所為，聲稱：「感覺被冒犯」、「歧視」。

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就在日前，有網民就在網上社交平臺群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」專頁發文「有則改之，无則加勉吧」，並配上一張在巴士車廂拍下的相片，暗斥不公德行爲。相片清晰可見，車廂地下散落著一推紙巾、餅乾、紙包飲品和薯片包裝袋等垃圾，上方車窗則貼有一張斥責該「低劣行為」的標語，「這就是和田菁田街坊的低劣行為、沒有教養的一群，不懂珍惜新車廂，不後悔無新車坐」。

兩邨網民：我覺得你無証據就唔好求其屈

貼文曝光後就惹得不少網民留言斥責：「質素差到，不知所謂，做個文明人真係咁難。」、「真係好冇教養喎，咁冇家教嘅」、「請自律點吧！」，亦有網民表示，「我成日都見到有」。

但有疑似兩邨居民的網民感覺受到冒犯，留言反駁：「其實途徑20幾個站，有咩證據一定係菁田和田？我無做過，依家真系感覺被冒犯，住菁田和田被歧視一樣。」、「 比人玩針對呢兩條邨」、「自己規規矩矩。見到被點名覺得有被冒犯到咯」。

同時更有邨民直言：「我覺得你無証據就唔好求其屈。」，亦有網民說：「人地個標題都講得好清楚啦！你地而家跳晒出黎(嚟)鬧咩呢？身有屎？」、乘客有責任，你們城巴也有問題，昨天地上見到紙張今天也還在，你們清潔都問题大大，九巴清潔比城巴好多多！」

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