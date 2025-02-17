消委會抽濕機推介2025｜一款「1級能源效益」抽濕機表現僅達2級　開利LG同獲最高分價錢相差近一半

▲ 消委會與機電工程署合作，測試14 款壓縮式抽濕機。

【消委會 / 抽濕機 / 空氣淨化 / 消委會抽濕機評測 / 電費 / 性價比】消委會與機電工程署合作，測試14 款壓縮式抽濕機，全部樣本標示均為1級能源效益級別，惟部分抽濕量相若的樣本的能源效率表現懸殊，其中伊碼牌抽濕機經測試得出的能源效益級別僅達2級，

消委會指，抽濕效能測試分別在標準和廠商環境並安裝基本過濾器的情況下進行，各樣本在廠商環境下量得的每日抽濕量由 19.8 升至29.8 升，較在標準環境下量得的高出約56%至82%不等。由於廠商環境一般有別於實際使用時的室內環境，消委會再次促請廠商不應採用不能反映實際使用情況的廠商環境量得的抽濕量作產品標示及宣傳。

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消委會抽濕機2025｜LG的售價比開利牌貴近一半

14款樣本中，有5款樣本在標準環境下所量得的每日抽濕量略低於其額定數值，偏差介乎 0.5%至 6.8%。儘管全部樣本標示為 1 級能源效益級別，部分抽濕量相若的樣本的能源效率表現懸殊，能效最高的樣本較最低的樣本高出 50.2%，其中售價為2699元的伊瑪牌抽濕機，經計算的能源效益級別僅達2級。

測試亦發現 8 款可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化的樣本在淨化顆粒物和去除甲醛的速度差異甚大，去除甲醛的速度可相差6 倍。其中 2 款樣本雖然於沒有安裝 HEPA 過濾器時的抽濕效能表現不俗，但在安裝需額外選購或屬免費贈品的 HEPA 過濾器後，抽濕量分別下跌18.4%及30.1%，抽濕能源效率亦分別下降 26.2％及40.7%，其空氣淨化表現亦較遜色。

評分方面，不計算空氣淨化功能下，3款樣本包括售價7,090元的LG、4,930元的開利Carrier、5,180元的東芝TOSHIBA，均獲得最高的4.5分，其中LG的售價比開利牌貴近一半。

▲ 消委會與機電工程署合作測試14 款壓縮式抽濕機。（梁偉榮 攝）

消委會抽濕機2025｜定期清洗盛水器及隔塵網

另外，雖然能源效率反映了抽濕機的節能表現，但不同的家居環境對抽濕需求有所不同，會影響實際的電費開支。以每年使用450小時計算，以每度電＄1.7 計算，額定抽濕量較高的4 款樣本電費約為194元至218元，而額定抽濕量較低的10 款樣本則介乎127元至196元不等，在額定抽濕量較低的樣本中最高與最低電費可相差約54%。

可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化的抽濕機需要適時更換過濾器，否則或會削弱空氣淨化的效能。消委會提醒消費者若選擇具空氣淨化功能的抽濕機，應考慮往後更換過濾器的開支。

以首 10年為例，各樣本的更換過濾器費用由0元至7,410元，再加上機身，總花費由5,280元至12,590元。若室內空氣的污染物較多或開機時間較長，可能需要較頻密更換過濾器。若以空氣淨化為主要需求，例如擺放位置的面積較大、室內空氣質素較差或家中患有哮喘、過敏症的病人，購買一部性能好的空氣清新機或更為合適。

消委會提醒，消費者應定期清洗盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱；清洗後待乾才放回機內。可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化型號的用家應根據說明書適時清潔及更換過濾器。

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