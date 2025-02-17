時尚速報｜海洋公園聯乘CASETiFY推熊貓手機殼產品　捐10萬港元推動生態保育

▲ 除了手機殼，還有其他配件。（圖片品牌提供）

港產大熊貓龍鳳胎昨日（16日）正式與公眾見面，全日有約5,000人入場，打破單日最多人參觀大熊貓館的紀錄，有一個商機，品牌們自然不會錯過，海洋公園更聯同手機殼潮牌CASETiFY推出熊貓聯乘系列。

是次合作將選取CASETiFY的強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、強悍防摔支架手機殼等暢銷款式，設計靈感以爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」、新成員「安安」和「可可」、以及雙胞胎「家姐」及「細佬」為主角，注入大熊貓家族對世界的好奇心，並支援iPhone、Samsung和Huawei指定手機型號。

▲ iPhone 16 Pro Max鏡面手機殼。（$549/圖片品牌提供）

其中最受注目的印花圖案紀錄了大熊貓「安安」及「可可」分享象徵團圓的傳統美食，圓滾滾的身軀與湯圓相映成趣，以及融合了金元寶和金幣電子配件設計，雙重意義完美呈現香港的俏皮活力及深厚文化，而另一款香港限定手機殻印上大熊貓「樂樂」及最可口的茶餐廳美食，與您一同感受城市的熱鬧風貌「

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此外，為支持香港海洋公園的保育及教育工作，CASETiFY同時捐贈10萬港元予海洋公園推行各類不同項目，讓更多人了解及關注香港的生態環境，攜手持續有效地推動生態保育。

產品查詢：3480 3281

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