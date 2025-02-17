消委會嬰兒護臀膏｜16款嬰兒護臀膏有7成半樣本含香料等或致敏　消委會促廠商清晰標示成份

▲ 消費者委員會檢視市面上16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現有7成半的樣本（12款）含有1至2類值得關注的成分。（梁偉榮攝）

嬰兒臀部皮膚幼嫩，長時間被尿片包裹，不少父母都會為嬰兒塗抹護臀膏，希望減少出現尿布疹的機會。消費者委員會檢視市面上16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現有7成半的樣本（12款）含有1至2類值得關注的成分，包括香料及香料致敏物質、可能含萜烯的精油或植物萃取物、防腐劑或丙二醇等，但在成分列表中無標示相關物質含量，未能評估致敏或其他風險。

消委會指，相關成分有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。此外，有4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應。

另外，有12款樣本的成分列表，標示含具抗菌和消炎作用的氧化鋅，惟只有其中4款有標示氧化鋅濃度。

消委會檢視16款市面上常見的護臀膏（或稱換片護臀膏、尿布膏、尿布疹膏和屁屁膏等），每瓶售價約由$52至$218。當中7款樣本標示含香料或香料致敏物質，而德國產的WELEDA baby唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏更含6種香料致敏物質，是所有樣本中最多。其次是保加利亞的屁屁霜Sudocrem，含有3款香料和香料致敏物質，以及1種其他受關注成份。而香港常見品牌Baby Sebamed施巴防衛便疹膏及QV嬰兒尿布疹護膚膏，亦含有受關注成份。

消委會調查發現，只有4款樣本不含任何受關注成份，包括法國貝兒Biolane的EXPERT有機抗敏換片膏、法國品牌mustela的維他命換片護膚膏、天然療妥的消退尿布紅疹軟膏，以及西班牙品牌suavinex的寶寶深層護臀舒緩膏。

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消委會促請廠商改善產品標籤資料，清晰標示完整成分，以及在可行的情況下標示相關成分或物質的濃度，讓關注嬰幼兒健康的家長選購時有充足資訊評估風險，同時亦要不時留意國際間訂定的最新規定，改善產品配方，減低嬰兒出現過敏反應的機會。

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