  • 21°C
香港時間：2025217日 (一) 13:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會嬰兒護臀膏2025｜16款嬰兒護臀膏有7成半樣本含香料等或致敏　消委會促廠商清晰標示成份

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會測試16款嬰兒護臀膏，有7成半樣本含香料等或致敏。

【消委會 / 嬰兒護臀膏 / 嬰兒用品】嬰兒臀部皮膚幼嫩，長時間被尿片包裹，不少父母都會為嬰兒塗抹護臀膏，希望減少出現尿布疹的機會。消費者委員會檢視市面上16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現有7成半的樣本（12款）含有1至2類值得關注的成分，包括香料及香料致敏物質、可能含萜烯的精油或植物萃取物、防腐劑或丙二醇等，但在成分列表中無標示相關物質含量，未能評估致敏或其他風險。

消委會指，相關成分有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。此外，有4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應。

消委會自攜杯｜McCafe以紙杯制作飲品再倒入自攜杯　消委會促檢討運作

消費者委員會檢視市面上16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現有7成半的樣本（12款）含有1至2類值得關注的成分。（梁偉榮攝）

消委會嬰兒護臀膏2025｜4款有標示氧化鋅濃度

另外，有12款樣本的成分列表，標示含具抗菌和消炎作用的氧化鋅，惟只有其中4款有標示氧化鋅濃度。

消委會檢視16款市面上常見的護臀膏（或稱換片護臀膏、尿布膏、尿布疹膏和屁屁膏等），每瓶售價約由$52至$218。當中7款樣本標示含香料或香料致敏物質，而德國產的WELEDA baby唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏更含6種香料致敏物質，是所有樣本中最多。其次是保加利亞的屁屁霜Sudocrem，含有3款香料和香料致敏物質，以及1種其他受關注成份。

點擊圖片放大
+4
+3

消委會嬰兒護臀膏2025｜促改善產品標籤資料

而香港常見品牌Baby Sebamed施巴防衛便疹膏及QV嬰兒尿布疹護膚膏，亦含有受關注成份。

消委會調查發現，只有4款樣本不含任何受關注成份，包括法國貝兒Biolane的EXPERT有機抗敏換片膏、法國品牌mustela的維他命換片護膚膏、天然療妥的消退尿布紅疹軟膏，以及西班牙品牌suavinex的寶寶深層護臀舒緩膏。

    委會促請廠商改善產品標籤資料，清晰標示完整成分，以及在可行的情況下標示相關成分或物質的濃度，讓關注嬰幼兒健康的家長選購時有充足資訊評估風險，同時亦要不時留意國際間訂定的最新規定，改善產品配方，減低嬰兒出現過敏反應的機會。

    湊得輕鬆啲
    多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    兒童健康 過敏 紅疹 消委會 品牌 西班牙 德國 法國

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
    Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
    急症室最長等候時間（02月17日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（02月17日 時間12:05）
    公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
    公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
    海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】
    海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】
    金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
    金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話