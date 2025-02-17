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GODIVA買一送一｜GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠　5款口味任選額外送冰袋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠，5款口味任選額外送冰袋。

【GODIVA買一送一/雪糕優惠】GODIVA再推雪糕買一送一優惠！GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，買滿3杯更送GODIVA冰袋，優惠限時7天，記得把握機會入貨，即睇下文了解詳情！

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GODIVA買一送一｜限時7日快閃 額外送冰袋

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，再度推出杯裝冰凍甜點買一送一快閃優惠！由2月17日至23日期間，一連7日，凡於香港全線GODIVA門市購買杯裝冰凍甜點系列任何口味，可享買一送一優惠（原價$59/杯）；此外，購買3杯除可享買三送三優惠，更可額外獲贈GODIVA冰袋乙個。

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GODIVA買一送一｜日本直送 5款口味任選

GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，包括比利時72%黑巧克力碎黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎牛奶巧克力冰凍甜點、黑巧克力碎馬達加斯加香草冰淇淋、榛子雙重巧克力冰凍甜點及黑巧克力碎草莓冰淇淋。

5款冰淇淋口感幼滑細膩，分別以香草、堅果及水果配搭不同風味的巧克力，享受頂級巧克力工藝帶來的奢華味覺體驗。

GODIVA買一送一優惠詳情

優惠：杯裝冰凍甜點買一送一
日期：2月17日至23日
地址：香港全線GODIVA門市

全港GODIVA分店地址

香港島
國際金融中心一期地址：中環國際金融中心1029-30號店 
電話：2805 0518
營業時間：10:00 - 21:30
銅鑼灣崇光百貨店地址：銅鑼灣崇光百貨公司地庫二層 
電話：2234 0283
營業時間：10:00 - 22:00
太古城中心店地址：鰂魚涌太古城中心213及221號店
電話：2569 1137
營業時間：11:00 - 21:00
灣仔利東街店地址：灣仔利東街G26A號店 
電話：3956 8559
營業時間：11:00 - 21:00
九龍
海港城店地址：尖沙咀海港城港威商場三階3209號舖 
電話：2175 5701
營業時間：10:00 - 21:30
K11購物藝術館地址：K11購物藝術館B2層（期間限定店）
電話：6923 0640
營業時間：12:00 - 21:00
*此店不提供巧克力軟雪糕及飲品。
圓方廣場店地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
新世紀廣場店地址：旺角新世紀廣場MTR層M02號店
電話：2615 9772
營業時間：11:00 - 21:30
又一城店地址：九龍塘又一城LG1-62號店
電話：2265 7229
營業時間：10:30 - 21:30
德福商場店地址：九龍灣德福廣場一期G33號店 
電話：2707 4517
營業時間：10:30 - 21:00
apm店地址：觀塘 apm 地鐵樓層C-SP3號店
電話：3148 1233
營業時間：11:00 - 21:30
新界
沙田新城市廣場店地址：沙田新城市廣場第一期一層103號店
電話：2697 1690
營業時間：10:30 - 22:00
PopCorn商場店地址：將軍澳PopCorn商場1樓F15號店 
電話：2715 8036
營業時間：11:00 - 21:00
V city店地址：屯門V city MTR層M-75號店
電話：2509 9498
營業時間：11:00 - 21:30
形點一期店地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO Mall形點一樓1116A 
電話：2697-2032
營業時間：11:00 - 21:30
青衣城店地址：青衣青衣城133-134號店 
電話：2436 9802
營業時間：12:00 - 20:30
新都會廣場地址：葵芳興芳路223號 新都會廣場 2/F 299A 
電話：9130 5183
營業時間：12:00 - 20:30
荃新天地店地址：荃灣荃新天地高層地下UG79號店
電話：2790 2590
營業時間：11:00 - 21:30
圍方地址：大圍圍方229號店
電話：2465 4083
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