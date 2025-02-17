GODIVA買一送一｜GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠 5款口味任選額外送冰袋
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【GODIVA買一送一/雪糕優惠】GODIVA再推雪糕買一送一優惠！GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，買滿3杯更送GODIVA冰袋，優惠限時7天，記得把握機會入貨，即睇下文了解詳情！
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GODIVA買一送一｜限時7日快閃 額外送冰袋
比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，再度推出杯裝冰凍甜點買一送一快閃優惠！由2月17日至23日期間，一連7日，凡於香港全線GODIVA門市購買杯裝冰凍甜點系列任何口味，可享買一送一優惠（原價$59/杯）；此外，購買3杯除可享買三送三優惠，更可額外獲贈GODIVA冰袋乙個。
GODIVA買一送一｜日本直送 5款口味任選
GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，包括比利時72%黑巧克力碎黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎牛奶巧克力冰凍甜點、黑巧克力碎馬達加斯加香草冰淇淋、榛子雙重巧克力冰凍甜點及黑巧克力碎草莓冰淇淋。
5款冰淇淋口感幼滑細膩，分別以香草、堅果及水果配搭不同風味的巧克力，享受頂級巧克力工藝帶來的奢華味覺體驗。
GODIVA買一送一優惠詳情
優惠：杯裝冰凍甜點買一送一
日期：2月17日至23日
地址：香港全線GODIVA門市
全港GODIVA分店地址
|香港島
|國際金融中心一期
|地址：中環國際金融中心1029-30號店
電話：2805 0518
營業時間：10:00 - 21:30
|銅鑼灣崇光百貨店
|地址：銅鑼灣崇光百貨公司地庫二層
電話：2234 0283
營業時間：10:00 - 22:00
|太古城中心店
|地址：鰂魚涌太古城中心213及221號店
電話：2569 1137
營業時間：11:00 - 21:00
|灣仔利東街店
|地址：灣仔利東街G26A號店
電話：3956 8559
營業時間：11:00 - 21:00
|九龍
|海港城店
|地址：尖沙咀海港城港威商場三階3209號舖
電話：2175 5701
營業時間：10:00 - 21:30
|K11購物藝術館
|地址：K11購物藝術館B2層（期間限定店）
電話：6923 0640
營業時間：12:00 - 21:00
*此店不提供巧克力軟雪糕及飲品。
|圓方廣場店
|地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
|新世紀廣場店
|地址：旺角新世紀廣場MTR層M02號店
電話：2615 9772
營業時間：11:00 - 21:30
|又一城店
|地址：九龍塘又一城LG1-62號店
電話：2265 7229
營業時間：10:30 - 21:30
|德福商場店
|地址：九龍灣德福廣場一期G33號店
電話：2707 4517
營業時間：10:30 - 21:00
|apm店
|地址：觀塘 apm 地鐵樓層C-SP3號店
電話：3148 1233
營業時間：11:00 - 21:30
|新界
|沙田新城市廣場店
|地址：沙田新城市廣場第一期一層103號店
電話：2697 1690
營業時間：10:30 - 22:00
|PopCorn商場店
|地址：將軍澳PopCorn商場1樓F15號店
電話：2715 8036
營業時間：11:00 - 21:00
|V city店
|地址：屯門V city MTR層M-75號店
電話：2509 9498
營業時間：11:00 - 21:30
|形點一期店
|地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO Mall形點一樓1116A
電話：2697-2032
營業時間：11:00 - 21:30
|青衣城店
|地址：青衣青衣城133-134號店
電話：2436 9802
營業時間：12:00 - 20:30
|新都會廣場
|地址：葵芳興芳路223號 新都會廣場 2/F 299A
電話：9130 5183
營業時間：12:00 - 20:30
|荃新天地店
|地址：荃灣荃新天地高層地下UG79號店
電話：2790 2590
營業時間：11:00 - 21:30
|圍方
|地址：大圍圍方229號店
電話：2465 4083
營業時間：11:00 - 21:00
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