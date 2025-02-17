GODIVA買一送一｜GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠　5款口味任選額外送冰袋

▲ GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠，5款口味任選額外送冰袋。

【GODIVA買一送一/雪糕優惠】GODIVA再推雪糕買一送一優惠！GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，買滿3杯更送GODIVA冰袋，優惠限時7天，記得把握機會入貨，即睇下文了解詳情！

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GODIVA買一送一｜限時7日快閃 額外送冰袋

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，再度推出杯裝冰凍甜點買一送一快閃優惠！由2月17日至23日期間，一連7日，凡於香港全線GODIVA門市購買杯裝冰凍甜點系列任何口味，可享買一送一優惠（原價$59/杯）；此外，購買3杯除可享買三送三優惠，更可額外獲贈GODIVA冰袋乙個。

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GODIVA買一送一｜日本直送 5款口味任選

GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有5款限量口味選擇，包括比利時72%黑巧克力碎黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎牛奶巧克力冰凍甜點、黑巧克力碎馬達加斯加香草冰淇淋、榛子雙重巧克力冰凍甜點及黑巧克力碎草莓冰淇淋。

5款冰淇淋口感幼滑細膩，分別以香草、堅果及水果配搭不同風味的巧克力，享受頂級巧克力工藝帶來的奢華味覺體驗。

GODIVA買一送一優惠詳情

優惠：杯裝冰凍甜點買一送一

日期：2月17日至23日

地址：香港全線GODIVA門市

全港GODIVA分店地址

香港島 國際金融中心一期 地址：中環國際金融中心1029-30號店

電話：2805 0518

營業時間：10:00 - 21:30 銅鑼灣崇光百貨店 地址：銅鑼灣崇光百貨公司地庫二層

電話：2234 0283

營業時間：10:00 - 22:00 太古城中心店 地址：鰂魚涌太古城中心213及221號店

電話：2569 1137

營業時間：11:00 - 21:00 灣仔利東街店 地址：灣仔利東街G26A號店

電話：3956 8559

營業時間：11:00 - 21:00 九龍 海港城店 地址：尖沙咀海港城港威商場三階3209號舖

電話：2175 5701

營業時間：10:00 - 21:30 K11購物藝術館 地址：K11購物藝術館B2層（期間限定店）

電話：6923 0640

營業時間：12:00 - 21:00

*此店不提供巧克力軟雪糕及飲品。 圓方廣場店 地址：尖沙咀圓方一樓1097號店

電話：2377 4836

營業時間：10:00 - 21:30 新世紀廣場店 地址：旺角新世紀廣場MTR層M02號店

電話：2615 9772

營業時間：11:00 - 21:30 又一城店 地址：九龍塘又一城LG1-62號店

電話：2265 7229

營業時間：10:30 - 21:30 德福商場店 地址：九龍灣德福廣場一期G33號店

電話：2707 4517

營業時間：10:30 - 21:00 apm店 地址：觀塘 apm 地鐵樓層C-SP3號店

電話：3148 1233

營業時間：11:00 - 21:30 新界 沙田新城市廣場店 地址：沙田新城市廣場第一期一層103號店

電話：2697 1690

營業時間：10:30 - 22:00 PopCorn商場店 地址：將軍澳PopCorn商場1樓F15號店

電話：2715 8036

營業時間：11:00 - 21:00 V city店 地址：屯門V city MTR層M-75號店

電話：2509 9498

營業時間：11:00 - 21:30 形點一期店 地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO Mall形點一樓1116A

電話：2697-2032

營業時間：11:00 - 21:30 青衣城店 地址：青衣青衣城133-134號店

電話：2436 9802

營業時間：12:00 - 20:30 新都會廣場 地址：葵芳興芳路223號 新都會廣場 2/F 299A

電話：9130 5183

營業時間：12:00 - 20:30 荃新天地店 地址：荃灣荃新天地高層地下UG79號店

電話：2790 2590

營業時間：11:00 - 21:30 圍方 地址：大圍圍方229號店

電話：2465 4083

營業時間：11:00 - 21:00

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