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體檢須知︱港男遭誤導肝囊腫「恐患肝癌」推銷$800額外化驗　消委會斥體檢中心：販賣恐懼

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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港男遭誤導肝囊腫「恐患肝癌」推銷$800額外化驗　消委會斥體檢中心：販賣恐懼

【消委會／體檢／誤導／推銷／癌症】有失專業的體檢要不得！消委會近期接獲有關體檢投訴，其中包括有指職員為推銷額外項目，誇大檢測結果稱驗身者「患癌」。消委會對此現象嚴厲斥責，並向消費者提出3項建議，有助判斷選擇專業的體檢計劃，避免遭誤導。

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港男患肝囊腫被恐嚇「患癌」hard sell $800加plan

消委會最新一期提到3宗涉及體檢服務有欠專業、導致消費者破財的投訴。其中一宗投訴來自長者程先生，他參加了某體檢中心價值$500的基礎身體檢查計劃，當中包括一項肝臟超聲波檢查。在檢查完畢後，程先生被職員告知他肝臟有兩個囊腫，其中一個直徑達2.6cm，建議他進行癌指數檢測。

正當程先生猶豫時，職員開始加大推銷力度，稱他無論在哪檢查結果都不會改變；並指可以為60歲以上的程先生提供半價（$800）驗癌優惠。最後，程先生在職員影響下，極度擔憂恐懼身體狀況，便即場支付了$800加購肝癌檢測。

然而，程先生事後咨詢專業醫生意見，得知肝囊腫又稱為「肝水泡」，一般只需定期追蹤即可，極少會轉化為癌症。程先生有感被體檢中心職員刻意誤導，遂向體檢中心要求取消癌細胞化驗，但遭對方以血液樣本已送往化驗所為由拒絕。

消委會斥體檢中心：危言聳聽、販賣恐懼

消委會處理程先生的投訴，得到體檢中心回覆稱程先生當日是同意接受驗癌項目才付費，並在項目檢查完畢後才要求退款，因此未能安排。同時强調，中心沒有强迫客戶進行任何測試，相信當中可能存在言語誤會。

消委會就此個案判斷，體檢中心涉及就檢測結果引起消費者對健康狀況的憂慮，進而推銷額外檢測項目，或有危言聳聽、販賣恐懼之嫌：

尤其推銷是基建於不準確的檢測結果及解釋，手法更加值得商榷。

經過消委會調停，體檢中心最終願就事件向程先生安排退款，個案得以解決。

其他誇大病情推銷個案：

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3招選擇專業體檢計劃

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